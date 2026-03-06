PLL LOT: loty do Dubaju zawieszone do 11 marca

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Dubaju do 11 marca włącznie – poinformował w piątek narodowy przewoźnik.

„PLL LOT, zgodnie z rekomendacją Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów do Dubaju do 11 marca włącznie. Nasze służby operacyjne pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią zorganizowanie powrotu pasażerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski, z wykorzystaniem linii partnerskich" – podał przewoźnik na portalu X.

Jak podała linia, PLL LOT będą kontaktować się bezpośrednio z pasażerami, przekazując dalsze informacje dotyczące dostępnych możliwości podróży.

Wcześniej PLL LOT odwołały rejsy do Rijadu – do 8 marca. Połączenia do Tel Awiwu są zawieszone do 18 marca włącznie.