12.03.2026 16:47
PLL LOT przedłużają zawieszenie lotów do Tel Awiwu i Rijadu
Polskie Linie Lotnicze (PLL) LOT przedłużyły zawieszenie lotów do Rijadu i Tel Awiwu. Przewoźnik odwołał także połączenia do Bejrutu do końca kwietnia.
„Polskie Linie Lotnicze LOT, mając na uwadze sytuację w regionie, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów rozkładowych do Rijadu do 24 marca oraz do Tel Awiwu do 31 marca włącznie. Pasażerowie PLL LOT będą informowani bezpośrednio o dostępnych możliwościach podróży oraz dalszych działaniach” – poinformowały PLL LOT na platformie X.
Jednocześnie przewoźnik przekazał informację o zawieszeniu rejsów z Bejrutu i do tego miasta od 31 marca do 30 kwietnia. Loty do Dubaju pozostają odwołane do 28 marca.