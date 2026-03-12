Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
NEWSROOM XYZ
12.03.2026 16:47

PLL LOT przedłużają zawieszenie lotów do Tel Awiwu i Rijadu

Polskie Linie Lotnicze (PLL) LOT przedłużyły zawieszenie lotów do Rijadu i Tel Awiwu. Przewoźnik odwołał także połączenia do Bejrutu do końca kwietnia.

„Polskie Linie Lotnicze LOT, mając na uwadze sytuację w regionie, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów rozkładowych do Rijadu do 24 marca oraz do Tel Awiwu do 31 marca włącznie. Pasażerowie PLL LOT będą informowani bezpośrednio o dostępnych możliwościach podróży oraz dalszych działaniach” – poinformowały PLL LOT na platformie X.

Jednocześnie przewoźnik przekazał informację o zawieszeniu rejsów z Bejrutu i do tego miasta od 31 marca do 30 kwietnia. Loty do Dubaju pozostają odwołane do 28 marca.

Na zdjęciu startujący z Lotniska Chopina samolot PLL LOT.
Polskie Linie Lotnicze (PLL) LOT przedłużyły zawieszenie lotów do Rijadu i Tel Awiwu. Fot. NurPhoto, Getty Images
