PMI dla europejskiego przemysłu. Tylko jeden kraj ocenia sytuację pozytywnie

Z serii publikacji wskaźników mierzących nastroje przedsiębiorców z sektorów przemysłowych krajów Unii Europejskiej wyłania się obraz dominacji pesymizmu. Tylko w przypadku jednego kraju indeks PMI przewyższył neutralny poziom 50 pkt.

Mowa tu o Francji, której firmy odnotowały najszybszy wzrost produkcji od prawie czterech lat. Przyczyniły się do tego napływające zamówienia dla sektora obronnego i perspektywa zwiększenia wydatków na ten cel przez kraje wspólnoty. Indeks PMI wzrósł w styczniu do 51,2 pkt, przewyższając tym samym wstępny odczyt na poziomie 51 pkt.

W przypadku pozostałych gospodarek odczyty znalazły się poniżej neutralnego poziomu. W Niemczech wskaźnik wyniósł 49,1 pkt, czyli więcej niż wskazywał szacunkowy odczyt na poziomie 48,7 pkt. Jak wskazali analitycy S&P Global, firmy z niemieckiego przemysłu wykazały, że produkcja wróciła na ścieżkę wzrostu po spadku w grudniu. Wzrost liczby nowych zamówień był jednak niewielki, a zatrudnienie w sektorze nadal spada.

We Włoszech indeks w styczniu utrzymał się na tym samym poziomie co w grudniu i wyniósł 48,1 pkt. W Hiszpanii natomiast odnotowano spadek z 49,6 pkt z końca 2025 r. do 49,2 pkt w ubiegłym miesiącu. Wskaźnik dla strefy euro okazał się nieznacznie lepszy od prognoz i wyniósł na początku bieżącego roku 49,5 pkt.