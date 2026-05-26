Podatnicy otrzymali ponad 22 mld zł zwrotów PIT

Kwota zwrotów z PIT za 2025 r., która trafiła do podatników, to 22,5 mld zł – poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa. Jak dodano, z usługi Twój e-PIT przesłano 14,8 mln deklaracji.

Na konferencji prasowej Ministerstwa Finansów i KAS przekazano, że nadpłata podatku dochodowego dotyczyła ok. 13,6 mln deklaracji podatników. Łączna kwota zwrotów PIT wyniosła 22,5 mld zł. Średni czas, w jakim pieniądze przychodziły na konto podatnika wyniósł 13 dni.

Dopłacić musiało ok. 4 mln podatników, a wartość dopłat sięgnęła w sumie ponad 13 mld zł; 656 mln zł wpłacono przy użyciu Blika, a 520 mln zł – kartą płatniczą.

MF przekazało także, że deklarację podatkową przez Twój e-PIT złożyło 14,8 mln podatników. To o 0,5 mln więcej niż przy rozliczaniu się z fiskusem z 2024 r. Dodatkowo 1,24 mln deklaracji przez tę usługę złożyli przedsiębiorcy.

Szef KAS i wiceminister finansów Marcin Łoboda wskazał, że 60 proc. formularzy PIT-37 (rozliczenie według skali podatkowej) i 74 proc. formularzy PIT-38 (podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki) zostało zaakceptowanych bez zmian.

– W rozliczeniu za rok 2025 ponad 2,4 mln podatników zapłaciło podatek według 32-proc. stawki – poinformował Łoboda. Dodał, że stanowili oni niecałe 10 proc. podatników. Rok wcześniej, przy rozliczeniu za rok 2024, podatników płacących podatek według stawki 32 proc. było nieco ponad 1,93 mln, co stanowiło ok. 7,6 proc. podatników.

Stawki podatkowe wynoszą 12 proc. dla dochodów w kwocie od 30 do 120 tys. zł oraz 32 proc. dla dochodów stanowiących nadwyżkę powyżej 120 tys. zł.

Źródło: PAP, XYZ