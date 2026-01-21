Prokuratura weszła do biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa – przekazała w środę Komenda Stołeczna Policji. Prokuratura Krajowa doprecyzowała, że chodzi o „czynności w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych”.
Jak przekazała KSP na platformie X, na polecenie Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji w obecności prokuratorów weszli do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa „w celu przeprowadzenia czynności procesowych przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego”.
„Działania zostały podjęte na podstawie postanowienia prokuratora. Czynności Policji realizowane są wyłącznie w zakresie określonym przez prokuratora i pod jego nadzorem. Są one prowadzone w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla funkcjonowania instytucji” – poinformowała na platformie X KSP.
Podkreśliła, że policja działała na podstawie i w granicach prawa.
„Na obecnym etapie postępowania, mając na uwadze jego dobro, Policja nie udziela dodatkowych informacji. Gospodarzem postępowania jest Prokuratura Krajowa” – podkreśliła KSP.
Prokuratura: czynności procesowe są przeprowadzane w siedzibie biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
Prokurator PK Anna Adamiak w środę o czynnościach procesowych przeprowadzanych w siedzibie biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, które mieści się w siedzibie KRS.
Jak podkreśliła podczas konferencji prasowej, czynności realizowane są w oparciu o postanowienie z dnia 14 stycznia wydanym w postępowaniu prowadzonym w wydziale spraw wewnętrznych PK.
– Jest to postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i o przeszukaniu – przekazała.
Według prok. Adamiak, to postępowanie zostało wszczęte z uwagi na zawiadomienie z 28 marca ub.r. o możliwości popełnienia przestępstwa, a sprawa a dotyczy ukrywania dokumentów poprzez ich nie wydawanie, a także powoływanie się na pełnioną funkcje w sytuacji, kiedy tej funkcji osoby nie sprawują.
Podkreśliła, że czynności nie pozostają w żadnym związku z funkcjonowaniem i działalnością KRS, która ma siedzibę przy ul. Rakowieckiej.
Prokuratura przeprowadzała już czynności w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępców w lipcu 2025 r. Postępowanie to dotyczyło niewydawania przez m.in. Przemysława Radzika i Michała Lasotę (powołanych w 2018 r. przez ówczesnego szefa MS Zbigniewa Ziobrę) akt procesowych spraw dyscyplinarnych, które powinny znaleźć się u powołanych przez szefa MS Adama Bodnara rzeczników dyscyplinarnych ministra sprawiedliwości, tzw. rzeczników ad hoc.
Adamiak również informowała wówczas, że policja i prokuratura nie weszły do siedziby KRS, tylko do pomieszczeń zajmowanych przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.
Jak podkreślała, czynności przeprowadzono w biurach zastępców rzecznika dyscyplinarnego, które mieszczą się pod adresem Krajowej Rady Sądownictwa, ale nie w pomieszczeniach zajmowanych przez KRS. W związku z tym – mówiła – czynności przeprowadzane przez prokuratora nie mają nic wspólnego z działalnością KRS, nie stanowią więc naruszenia prawa konstytucyjnego organu, jakim jest KRS, tak jak jest to przedstawiane w przestrzeni publicznej.
