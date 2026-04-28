Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.04.2026
28.04.2026 09:46

Luksusowy jacht współpracownika Putina przepłynął Ormuz mimo amerykańskiej blokady i sankcji

Luksusowy superjacht należący do jednego z bliskich współpracowników rosyjskiego dyktatora Władimira Putina przepłynął cieśninę Ormuz mimo blokady tego szlaku wodnego.

Liczący 142 metry długości jacht Nord przepłynął w ostatni weekend z Dubaju do stolicy Omanu, Maskatu – wynika z danych platformy Marine Traffic, zauważyła brytyjska stacja BBC.

Mordaszow nie figuruje jako formalny właściciel jachtu. Jednostka została zarejestrowana w 2022 r. na firmę należącą do jego żony.

Szacuje się, że Nord jest wart ponad 500 mln dolarów i jest jedną z największych jednostek tego typu na świecie.

Na wyposażoniu ma m.in. łódź podwodną, lądowisko dla helikopterów i basen – wynika z informacji magazynu „Superyacht Times”.

Mordaszow, prezes spółki stalowej Siewierstal (Severstal), od 2022 r. jest objęty sankcjami USA, UE i Wielkiej Brytanii. Forbes szacuje wartość jego majątku na 37 mld dolarów.

Nie wiadomo, czy znajdował się on na pokładzie jachtu w czasie, gdy przepływał przez Ormuz, ani w jaki sposób uszedł uwadze Amerykanów, którzy blokują cieśninę. Można jednak spekulować, że został on zignorowany jako jednostka niezwiązana bezpośrednio z Iranem.

W sobotę amerykańska armia poinformowała, że od 13 kwietnia, czyli od początku obowiązywania blokady nałożonej przez USA na irańskie porty, na polecenie USA zawróciło 37 jednostek. Kilka zostało również przez Amerykanów przejętych, a co najmniej jedna – ostrzelana.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu z października 2022 r. Nord nieopodal wybrzeży Hongkongu. Fot. Lam Yik/Bloomberg via Getty Images
