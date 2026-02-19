Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
19.02.2026 18:55

Polska Grupa Górnicza i AGH rozpoczęły współpracę w obszarze transformacji terenów górniczych

Polska Grupa Górnicza (PGG) i Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz wykorzystania terenów pogórniczych do produkcji i magazynowania energii. Współpraca ma służyć transformacji kopalń i tworzeniu nowych miejsc pracy przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

W czwartek w Krakowie prezes PGG Łukasz Deja i prorektor AGH ds. współpracy prof. Rafał Wiśniowski podpisali list intencyjny, który otwiera współpracę obu instytucji. Dokument zakłada wspólne poszukiwanie rozwiązań umożliwiających nowe zagospodarowanie przyszłych terenów pogórniczych.

Celem działań jest nadanie tym terenom nowych funkcji gospodarczych, w tym w obszarze energetyki, które mogą tworzyć nowe miejsca pracy w regionach górniczych. PGG i AGH podkreślają, że nie chodzi o likwidację kopalń, lecz ich transformację z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

Prezes Deja przypomniał, że od 1 stycznia br. PGG pełni rolę operatora transformacji zakładów górniczych na mocy znowelizowanej ustawy górniczej. Spółka prowadzi już dialog z gminami i interesariuszami, a współpraca z AGH ma posłużyć opracowaniu konkretnego katalogu pomysłów na przyszłość kopalń.

Prorektor AGH wyraził nadzieję, że doświadczenie naukowców pozwoli wspierać cele transformacji energetycznej, w których PGG odgrywa kluczową rolę. W liście intencyjnym wyznaczono też koordynatorów współpracy, odpowiedzialnych za monitorowanie działań, kreowanie nowych projektów oraz wsparcie osób zaangażowanych w przedsięwzięcie.

PGG od dawna deklaruje wolę aktywnego uczestnictwa w transformacji energetycznej, stawiając na kontrolowane, bezpieczne i społecznie akceptowalne przekształcenia. Jednocześnie spółka dąży do utrzymania stabilności finansowej i społecznej oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W ubiegłym roku PGG odnotowała prognozowaną stratę netto w wysokości 5 mld zł przy przychodach ze sprzedaży węgla ok. 7,1 mld zł. Spółka zatrudnia ok. 35 tys. pracowników i generuje około 100 tys. miejsc pracy w regionie, w tym wśród dostawców. Obecnie posiada 48 proc. udziału w krajowej produkcji węgla energetycznego.

W latach 2015–2025 udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce spadł z 78 do 52 proc., a udział OZE wzrósł z 14 do 31 proc. Wydobycie węgla kamiennego zmniejszyło się prawie o połowę, a dynamika spadku w PGG była wyższa niż w innych spółkach. Transformacja terenów pogórniczych ma być jednym z elementów dostosowania PGG do nowego modelu funkcjonowania w warunkach zmniejszonego zapotrzebowania na węgiel.

Źródło: PAP

Na zdjęciu widać górników idących korytarzem kopalni węgla Pniówek.
W ubiegłym roku PGG odnotowała prognozowaną stratę netto w wysokości 5 mld zł przy przychodach ze sprzedaży węgla ok. 7,1 mld zł. Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg/Getty Images
