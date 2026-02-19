Polska Grupa Górnicza i AGH rozpoczęły współpracę w obszarze transformacji terenów górniczych

Polska Grupa Górnicza (PGG) i Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz wykorzystania terenów pogórniczych do produkcji i magazynowania energii. Współpraca ma służyć transformacji kopalń i tworzeniu nowych miejsc pracy przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

W czwartek w Krakowie prezes PGG Łukasz Deja i prorektor AGH ds. współpracy prof. Rafał Wiśniowski podpisali list intencyjny, który otwiera współpracę obu instytucji. Dokument zakłada wspólne poszukiwanie rozwiązań umożliwiających nowe zagospodarowanie przyszłych terenów pogórniczych.

🤝 @PGG_SA i @AGH_Krakow wspólnie będą poszukiwać rozwiązań na wykorzystanie infrastruktury terenów pogórniczych do produkcji lub magazynowania energii.

🖋️ List intencyjny podpisali w czwartek Łukasz Deja - prezes PGG oraz prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - prorektor AGH. pic.twitter.com/1RJHrbXETT — Polska Grupa Górnicza S.A. (@PGG_SA) February 19, 2026

Celem działań jest nadanie tym terenom nowych funkcji gospodarczych, w tym w obszarze energetyki, które mogą tworzyć nowe miejsca pracy w regionach górniczych. PGG i AGH podkreślają, że nie chodzi o likwidację kopalń, lecz ich transformację z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

Prezes Deja przypomniał, że od 1 stycznia br. PGG pełni rolę operatora transformacji zakładów górniczych na mocy znowelizowanej ustawy górniczej. Spółka prowadzi już dialog z gminami i interesariuszami, a współpraca z AGH ma posłużyć opracowaniu konkretnego katalogu pomysłów na przyszłość kopalń.

Prorektor AGH wyraził nadzieję, że doświadczenie naukowców pozwoli wspierać cele transformacji energetycznej, w których PGG odgrywa kluczową rolę. W liście intencyjnym wyznaczono też koordynatorów współpracy, odpowiedzialnych za monitorowanie działań, kreowanie nowych projektów oraz wsparcie osób zaangażowanych w przedsięwzięcie.

PGG od dawna deklaruje wolę aktywnego uczestnictwa w transformacji energetycznej, stawiając na kontrolowane, bezpieczne i społecznie akceptowalne przekształcenia. Jednocześnie spółka dąży do utrzymania stabilności finansowej i społecznej oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W ubiegłym roku PGG odnotowała prognozowaną stratę netto w wysokości 5 mld zł przy przychodach ze sprzedaży węgla ok. 7,1 mld zł. Spółka zatrudnia ok. 35 tys. pracowników i generuje około 100 tys. miejsc pracy w regionie, w tym wśród dostawców. Obecnie posiada 48 proc. udziału w krajowej produkcji węgla energetycznego.

W latach 2015–2025 udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce spadł z 78 do 52 proc., a udział OZE wzrósł z 14 do 31 proc. Wydobycie węgla kamiennego zmniejszyło się prawie o połowę, a dynamika spadku w PGG była wyższa niż w innych spółkach. Transformacja terenów pogórniczych ma być jednym z elementów dostosowania PGG do nowego modelu funkcjonowania w warunkach zmniejszonego zapotrzebowania na węgiel.

Źródło: PAP