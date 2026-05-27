Dzieje się
27.05.2026 07:17

Kanada kupi polskie drony. Oba kraje będą współpracować w ramach SAFE

Ministrowie obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz i Kanady David McGuinty podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach programu SAFE, do którego Kanada dołączyła jako jedyny kraj spoza UE. Ministrowie zapowiedzieli też zacieśnienie współpracy, w tym wspólne manewry w Arktyce.

– Będziemy sprzedawać najlepszy polski sprzęt do Kanady – zadeklarował Kosiniak-Kamysz po podpisaniu porozumienia. Jak wskazał, chodzi przede wszystkim o sprzedaż polskich dronów, w tym FlyEye, Warmate czy systemów Gladius, czyli produktów Grupy WB.

Kosiniak-Kamysz dodał, że zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. – Polska bierze odpowiedzialność za całe NATO, dlatego wyśle naszych żołnierzy na polsko-kanadyjskie, szerzej - NATO-wskie manewry w Arktyce. Nasze siły Zbroje będą w nich uczestniczyć już za kilka miesięcy – zapowiedział szef MON.

Przypomniał też, że w środę odwiedzi największe kanadyjskie targi obronne CANSEC, na których Polska jest państwem wiodącym w tegorocznej edycji. Kosiniak-Kamysz dodał, że podobnym statusem Kanada będzie cieszyć się na wrześniowych, kieleckich targach MSPO, na które przyjedzie także kanadyjska delegacja rządowa.

Szef MON zapowiedział, że wówczas zostaną podpisane kolejne porozumienia dot. współpracy z Kanadą – tzw. Memorandum of Understanding dotyczące współpracy wojsk obrony cyberprzestrzeni obu państw, a także „umowa o gwarancjach obronnych”.

Źródło: PAP

Na zdjęciu żołnierz z dronem Fly Eye
Polska i Kanada podpisały list intencyjny o współpracy w ramach SAFE. Jeden z punktów przewiduje zakup przez Kanadyjczyków dronów FlyEye. PAP/Albert Zawada
