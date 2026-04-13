13.04.2026 08:46

Polska i Korea Płd. podpisały umowę o partnerstwie strategicznym

Polska i Korea Południowa podniosły rangę stosunków dwustronnych do wszechstronnego partnerstwa strategicznego – poinformowali w poniedziałek w Seulu prezydent Republiki Korei Li Dze Mjung i premier Donald Tusk. Zapowiedzieli, że współpraca obronna między krajami zostanie rozszerzona.

Polski premier, który przebywa z wizytą w Seulu, i prezydent Li podpisali umowę o wszechstronnym partnerstwie strategicznym, podnosząc rangę partnerstwa strategicznego, które łączy oba kraje od 2013 r.

Podczas wspólnego wystąpienia Li powiedział, że przyjęta wspólna deklaracja jest wyrazem mocnej woli rozwijania współpracy dwustronnej w dziedzinach takich jak: zaawansowany przemysł, nauka i technologia, energia, przestrzeń kosmiczna i infrastruktura.

Prezydent Korei Płd. zadeklarował, że dwustronna współpraca obronna zostanie jeszcze bardziej rozszerzona. Przypomniał o zawartej w 2022 r. umowie ramowej z Polską, wskazując, że jej wartość opiewa na ok. 44,2 mld dolarów. Umowa ramowa przewiduje zawieranie tzw. umów wykonawczych na dostawę koreańskich czołgów K2.

Li poinformował, że zakres współpracy dwustronnej zostanie rozszerzony o łańcuchy dostaw, energię, infrastrukturę, naukę i technologię. Przekazał też, że koreańskie firmy są zainteresowane udziałem w kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce, np. budową połączenia z lotniskiem CPK i modernizacją floty tramwajów w Warszawie.

Współpraca ma być poszerzana także w badaniach naukowych, sektorze kosmicznym, wymianie kulturalnej i turystyce, w tym rozbudowie połączeń lotniczych między krajami – zapowiedział Li.

Jak dodał, razem z szefem polskiego rządu stoi na stanowisku, że bezpieczeństwo Półwyspu Koreańskiego i Europy jest ze sobą ściśle powiązane oraz że Polska i Korea Płd. będą dążyć do pokoju w swoich regionach i wspólnie działać na rzecz pokoju w skali globalnej. – Wyraziliśmy zgodne stanowisko, że stabilizacja globalnych łańcuchów dostaw ma kluczowe znaczenie dla stawienia czoła kryzysowi wywołanemu przez wojnę na Bliskim Wschodzie – powiedział prezydent Republiki Korei.

Premier Tusk zapowiedział zwiększenie dostępu polskich produktów do koreańskiego rynku

Tusk podkreślił, że oba kraje chcą kontynuować i wzmacniać współpracę przemysłów zbrojeniowych w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia i przenoszenia części produkcji do Polski.

Wyraził też zadowolenie z perspektywy zwiększenia dostępu polskich produktów do rynku koreańskiego, w tym eksportu polskiej żywności. – Będziemy nad tym obaj pracować – powiedział. Wcześniej, podczas spotkania delegacji obu krajów, premier sugerował, że Korea Płd. może otworzyć swój rynek na polską wołowinę.

Szef polskiego rządu przekazał również, że oba kraje zamierzają wzmocnić współpracę w takich sektorach jak: cyfryzacja, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, eksploracja przestrzeni kosmicznej, energetyka, transport i infrastruktura.

Zadeklarował ponadto, że Polska i Korea Płd. będą działać na rzecz stabilizacji sytuacji geopolitycznej. – Musimy wszyscy budować nowy, bezpieczny ład międzynarodowy. Korea Płd. i Polska będą działać na rzecz stabilności tego nowego, wyłaniającego się świata – oświadczył Tusk.

Wśród pól rozszerzonej dwustronnej współpracy wymienił kulturę, naukę, oświatę i turystykę. Jednocześnie zaprosił prezydenta Republiki Korei do złożenia wizyty w Polsce. Wizyta Tuska to pierwsza od 27 lat wizyta polskiego polityka tej rangi w Korei Płd.

Źródło: PAP

Premier Polski Donald Tusk i prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung
Polska i Korea Południowa podniosły rangę stosunków dwustronnych do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Fot. EPA/Chung Sung-Jun / POOL. Dostawca: PAP/EPA.
