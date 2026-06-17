Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy obronnej

Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali nową umowę dwustronną o współpracy obronnej. „Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej” – wskazują przedstawiciele polskiego MON.

Podpisy pod dokumentem złożyli Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Boris Pistorius w dniu 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Podpisana w Warszawie umowa ma stanowić „podstawę prawną określającą nowe, aktualne ramy wzajemnej współpracy stron w sprawach obronności”. Zastąpi dokument z 2011 r.

„Inicjatywa ma na celu usystematyzowanie bieżącej współpracy operacyjnej, uwzględniając aktualną sytuację bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej” – wskazują przedstawiciele polskiego MON.

Umowa zawiera ustalenia ws. rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego, współpracy na Morzu Bałtyckim i cyberbezpieczeństwa, ale też przestrzeni kosmicznej czy mobilności wojskowej.

W dokumencie nie znalazły się jednak wzajemne gwarancje bezpieczeństwa. Takie zapisy trafiły m.in. do zawartego w 2025 r. traktatu polsko-francuskiego.

Źródło: PAP