Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy obronnej
Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali nową umowę dwustronną o współpracy obronnej. „Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej” – wskazują przedstawiciele polskiego MON.
Podpisy pod dokumentem złożyli Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Boris Pistorius w dniu 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Podpisana w Warszawie umowa ma stanowić „podstawę prawną określającą nowe, aktualne ramy wzajemnej współpracy stron w sprawach obronności”. Zastąpi dokument z 2011 r.
„Inicjatywa ma na celu usystematyzowanie bieżącej współpracy operacyjnej, uwzględniając aktualną sytuację bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej” – wskazują przedstawiciele polskiego MON.
Umowa zawiera ustalenia ws. rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego, współpracy na Morzu Bałtyckim i cyberbezpieczeństwa, ale też przestrzeni kosmicznej czy mobilności wojskowej.
W dokumencie nie znalazły się jednak wzajemne gwarancje bezpieczeństwa. Takie zapisy trafiły m.in. do zawartego w 2025 r. traktatu polsko-francuskiego.
Źródło: PAP