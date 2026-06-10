Niemcy i Francja stawiają na nowy projekt obronny

Do lipca ministrowie obrony Niemiec i Francji mają przedstawić zarys nowego projektu współpracy w zakresie obrony powietrznej. Decyzja jest następstwem rezygnacji obu państw z wartego ponad 100 mld euro programu budowy wspólnego myśliwca FCAS.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział w środę podczas otwarcia Międzynarodowej Wystawy Lotniczo-Kosmicznej ILA w Berlinie, że ministrowie obrony obu krajów przygotują do lipca plan nowej współpracy dotyczącej sieci danych obrony powietrznej. Dokument ma zostać przedstawiony przed kolejnym francusko-niemieckim posiedzeniem międzyrządowym, które odbędzie się w Niemczech.

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Według Merza podczas lipcowego spotkania powstanie także wspólny „plan pracy” dla całej współpracy obronnej Berlina i Paryża. Kanclerz podkreślił, że oba państwa chcą skoncentrować się na niewielkiej liczbie projektów, które będą jednocześnie istotne, wykonalne i realnie wpłyną na poziom wspólnego bezpieczeństwa.

Jednym z najważniejszych elementów nowego otwarcia ma być współpraca w zakresie odstraszania nuklearnego. Niemcy i Francja zamierzają rozwijać inicjatywę prezydenta Emmanuela Macrona dotyczącą europejskiej doktryny wysuniętego odstraszania nuklearnego. Zakłada ona możliwość objęcia francuskim parasolem atomowym państw europejskich, w tym m.in. Niemiec i Polski.

Merz zaznaczył jednocześnie, że mimo fiaska programu FCAS oba kraje chcą zachować jego najważniejsze elementy. Chodzi przede wszystkim o system komunikacji i walki powietrznej, określany jako combat cloud. Kanclerz nazwał ten obszar „wielką szansą” na stworzenie kluczowego niemiecko-francuskiego projektu przyszłości dla przemysłu obronnego.

Wir behalten den Kern von FCAS als europäisches System der Systeme bei. So entstehen neue Chancen für moderne Kampfflugzeuge, die unsere gemeinsame Sicherheit wirklich stärken. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 10, 2026

Jak poinformował Reuters, Berlin i Paryż uzgodniły, że po zakończeniu programu FCAS skoncentrują się właśnie na rozwijaniu łączy wymiany danych między samolotami bojowymi oraz oprogramowania combat cloud. Decyzja zapadła po wielomiesięcznych sporach między koncernami Airbus i Dassault, które nie były w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie dalszego rozwoju wspólnego myśliwca.

Program FCAS (Future Combat Air System) został zainicjowany w 2017 roku przez Emmanuela Macrona i ówczesną kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Projekt, którego koszt szacowano na ponad 100 mld euro, zakładał stworzenie nowego samolotu bojowego mającego od 2040 roku zastąpić niemieckie Eurofightery i francuskie Rafale. Maszyna miała współpracować z dronami oraz siecią dowodzenia combat cloud.

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Tymczasem niemieckie i brytyjskie media informują, że po upadku FCAS europejskie firmy zbrojeniowe i lotnicze, z Airbusem na czele, rozważają utworzenie nowego sojuszu na rzecz budowy kolejnego europejskiego myśliwca. Propozycja została już przekazana kanclerzowi Friedrichowi Merzowi i ministrowi obrony Borisowi Pistoriusowi. Niemiecki resort obrony potwierdził otrzymanie dokumentu, a Pistorius oświadczył, że rząd analizuje możliwe kierunki dalszych działań i prowadzi rozmowy z zainteresowanymi podmiotami.

Źródło: PAP