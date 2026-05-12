Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.05.2026
NEWSROOM XYZ
12.05.2026 20:47

Polska i Rumunia „twierdzami” wschodniej flanki NATO

Polska i Rumunia chcą wzmacniać współpracę wojskową, rozwijać przemysły obronne i wspólnie odpowiadać za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Podczas spotkania w Bukareszcie prezydenci Karol Nawrocki i Nicusor Dan podkreślili także dalsze wsparcie dla integracji Mołdawii z Unią Europejską oraz sceptycznie ocenili deklaracje Władimira Putina o końcu wojny w Ukrainie.

We wtorek w pałacu Cotroceni w Bukareszcie odbyło się spotkanie prezydenta Polski Karola Nawrockiego z prezydentem Rumunii Nicusorem Danem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa regionalnego, współpracy wojskowej oraz przygotowań do środowego szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki (B9), który obaj przywódcy poprowadzą wspólnie w rumuńskiej stolicy.

Podczas konferencji prasowej Karol Nawrocki podkreślił, że Polska i Rumunia odgrywają kluczową rolę w obronie NATO przed zagrożeniem ze strony Rosji. Jak zaznaczył, oba państwa są dziś najważniejszymi punktami strategicznej odpowiedzialności Sojuszu na wschodniej flance.

Zarówno Polska na północy, jak i Rumunia na południu są twierdzami na wschodniej flance NATO – powiedział polski prezydent. Dodał, że Warszawa i Bukareszt ponoszą „największy ciężar odpowiedzialności za obronę Europy przed Rosją”.

Czytaj również: Nietypowy sojusz postkomunistów i skrajnej prawicy obalił proeuropejski rząd Rumunii

Nawrocki poinformował, że rozmowy dotyczyły także współpracy przemysłów obronnych obu państw. Wśród omawianych tematów znalazła się budowa regionalnych łańcuchów dostaw oraz uproszczenie międzynarodowych procedur, które mają ułatwić współpracę polskich i rumuńskich firm zbrojeniowych.

Prezydenci zwrócili również uwagę na rosnące zagrożenia hybrydowe na Morzu Bałtyckim i Morzu Czarnym. Jak podkreślili, infrastruktura krytyczna w obu regionach staje się celem ataków inspirowanych przez Rosję, dlatego konieczna jest wymiana doświadczeń i ściślejsza koordynacja działań bezpieczeństwa.

Wsparcie dla Mołdawii i przygotowania do szczytu B9

Nicusor Dan przypomniał, że Bukareszteńska Dziewiątka jest wspólną inicjatywą Polski i Rumunii, powołaną w 2015 roku. Zapowiedział, że środowy szczyt ma służyć uzgodnieniu wspólnego stanowiska państw regionu przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze.

Rumuński prezydent podkreślił także strategiczne znaczenie relacji z Polską. Przypomniał, że od lat rumuński kontyngent wojskowy stacjonuje w Polsce, a polscy żołnierze służą w rumuńskiej Krajowej. W środowym spotkaniu B9 mają uczestniczyć również przedstawiciele państw nordyckich, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, reprezentanci Departamentu Stanu USA oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jednym z głównych tematów rozmów była również sytuacja Mołdawii. Obaj przywódcy zadeklarowali dalsze wsparcie dla Kiszyniowa w procesie integracji z Unią Europejską, zarówno w obszarze militarnym, jak i instytucjonalnym. – Polska będzie wspierać wszystkie państwa w Europie i na całym świecie, które uniezależniają się od Federacji Rosyjskiej – oświadczył Nawrocki.

Czytaj również: Zjednoczenie Mołdawii z Rumunią. Retoryka czy realny wariant

Prezydenci zostali też zapytani o słowa Władimira Putina, który ocenił, że wojna w Ukrainie „zmierza ku końcowi”. Zarówno Nawrocki, jak i Dan wyrazili sceptycyzm wobec tych deklaracji. Wskazywali jednocześnie na analizy mówiące o pogarszającej się sytuacji rosyjskich wojsk na froncie oraz słabnącej kondycji rosyjskiej gospodarki.

Karol Nawrocki zaznaczył, że priorytetem pozostaje osiągnięcie „sprawiedliwego i trwałego pokoju”, w którym jasno zostanie wskazane, kto był agresorem, a kto ofiarą wojny. Z kolei Nicusor Dan odniósł się do kryzysu politycznego w Rumunii i rozpadu koalicji rządowej. Zapewnił jednak, że kraj pozostanie na kursie prozachodnim i proeuropejskim.

W czwartek polski prezydent ma udać się do miejscowości Timiu de Sus w Karpatach, gdzie weźmie udział w polowej mszy świętej przy historycznym ołtarzu leśnym zbudowanym w 1940 roku przez polskich żołnierzy internowanych w Rumunii po kampanii wrześniowej. Ołtarz został odnowiony w 2022 roku przy wsparciu polskiej ambasady w Bukareszcie i żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonujących w Rumunii.

Źródło: PAP

Nawrocki i Dan
Rumuński prezydent podkreślił także strategiczne znaczenie relacji z Polską. Przypomniał, że od lat rumuński kontyngent wojskowy stacjonuje w Polsce, a polscy żołnierze służą w rumuńskiej Krajowej. Fot. EPA/ROBERT GHEMENT. Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na GPW lekka wyprzedaż. Podsumowanie notowań 12 maja 2026 r.
We wtorek na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy podążały do zamknięcia dnia na minusach. Wedle stanu z ok. godz. 16.15 WIG20 zniżkował o prawie 1,7 proc., a najsłabsze wśród blue chipów było…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francja uderza w reklamy leków na otyłość. Milionowe kary dla big pharmy
Francuski regulator rynku leków zaostrza kurs wobec marketingu farmaceutycznego. Decyzja o dużych karach pieniężnych z 4 maja uderza w dwóch globalnych gigantów — Novo Nordisk i Eli Lilly.…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ukraińcy mają w zasięgu jedną czwartą Rosji. Jakie mogą być kolejne cele dronów?
Ukraińskie drony stały się w ostatnim czasie przekleństwem dla Rosji i jej przemysłu naftowego – od Morza Czarnego po Bałtyk. Kreml sięga po nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, ale Ukraińcy mają już…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
„Efekt Czarnka” szybko zgasł. PiS wewnętrznie się chwieje, ale... prześcignął KO na TikToku (POLITYKA W SIECI)
Ostatnie dwa miesiące w polskiej polityce niemal co tydzień przynosiły małe trzęsienia ziemi. Czarnek kandydatem na premiera, rozpad Polski 2050, weto ws. SAFE czy awantury wewnątrz PiS odcisnęły…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek mieszkań utknął. Kupujący i deweloperzy czekają na ruch drugiej strony
Spowolnienie rynku najmu zaczyna wpływać na cały sektor nieruchomości. Malejąca rentowność mieszkań, rosnące koszty utrzymania i niepewność regulacyjna mogą skłonić część inwestorów do sprzedaży…
11.05.2026