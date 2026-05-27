Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa

Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii, Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w środę w zachodnim Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Traktat dotyczy m.in. współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych.

Jak informowała wcześniej kancelaria premiera, lista projektów wdrażających traktat z Wielką Brytanią obejmie m.in. współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i nielegalnej migracji. Uwzględnia także rozwój obronności, współpracy przemysłów zbrojeniowych, cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa infrastruktury morskiej, energii i zdrowia.

Szef polskiego rządu przed wyjazdem do Londynu podkreślił, że w jednym z początkowych zdań polsko-brytyjskiego traktatu obie strony podkreślają, iż „są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, Wielkiej Brytanii, dla NATO, jest Rosja”.

Z kolei już po podpisaniu traktatu na konferencji prasowej premier Donald Tusk powiedział, że „chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii, chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic”.

– Po drugie chcemy chronić cyberprzestrzeń, nowoczesne technologie powodują, że dzisiaj nikt nie czuje się bezpieczny i współpraca w tej dziedzinie jest tak istotna – podkreślił premier.

– Po trzecie powiedzieliśmy sobie, że chcemy chronić nas, ale także szerszą wspólnotę, robimy to w ramach NATO, po to, żeby wzmocnić NATO, chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba. Do tego jest ten traktat – powiedział Tusk.

Podkreślił, że „istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich”. Dodał, że w traktacie jest też mowa o ochronie wspólnych wartości takich jak rządy prawa, demokracja, prawa człowieka.

Według komunikatu Downing Street, traktat zakłada m.in. wspólną produkcję pocisków obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, „zakrojone na szeroką skalę” ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk, wzmacnianie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz projektowanie zaawansowanej amunicji do obrony powietrznej. Porozumienie jest też elementem pogłębiania współpracy Londynu z Unią Europejską.

Starmer, cytowany w komunikacie Downing Street, ocenił, że traktat będzie „największym od pokolenia krokiem naprzód we wzajemnych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa”.

Podobny traktat – o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją w Nancy.

Źródło: PAP