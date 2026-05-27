Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.05.2026
27.05.2026 07:55

Premier Starmer o traktacie z Polską: największy od pokolenia krok do przodu

Traktat między Polską a Wielką Brytanią, który ma zostać podpisany w środę w Londynie, to „największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa” – oświadczył we wtorek brytyjski premier Keir Starmer.

Szef brytyjskiego rządu ocenił, że Londyn i Warszawa już teraz są bliskimi sojusznikami, ale „wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa, wymagają jeszcze silniejszego partnerstwa”.

Według kancelarii brytyjskiego premiera środowe porozumienie, które w Northolt na zachodzie Londynu mają podpisać premierzy Donald Tusk i Keir Starmer, zakłada m.in.: wspólną produkcję pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, „zakrojone na szeroką skalę” ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk, wzmacnianie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz „projektowanie i rozwój nowych efektorów obrony powietrznej, czyli zaawansowanej amunicji”.

Downing Street dodaje, że traktat „podkreśli historyczne więzi” między Londynem a Warszawą, ale także pragnienie rządu Partii Pracy, by po brexicie doprowadzić do większego zbliżenia z Unią Europejską.

Według kancelarii Keira Starmera Wielka Brytania ma się zaangażować we wzmacnianie wschodniej flanki NATO przez „zwiększenie wykorzystania systemów bezzałogowych”. Warszawa i Londyn mają też przyspieszyć współpracę w zwalczaniu cyberataków i kampanii dezinformacji w sieci.

Na liście tematów rozmów szefów obu rządów ma też znaleźć się kwestia wzmocnienia granic przed nielegalną migracją i wspólnego zwalczania grup przemytników ludzi.

„Oczekuje się, że przywódcy omówią znaczący wzrost liczby ataków hybrydowych” – czytamy w komunikacie, który wymienia w tym kontekście „zlecone przez Rosję podpalenia we wschodnim Londynie” oraz pożary wywołane przez paczki kurierskie wyposażone w urządzenia samozapalające, do których doszło w Birmingham i w kilku miejscach na kontynencie.

Polska jest jednym z najbliższych partnerów Zjednoczonego Królestwa w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, wiernym sojusznikiem Ukrainy oraz ważnym partnerem gospodarczym, jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie” – napisano w oświadczeniu Downing Street.

W zeszłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją w Londynie, a Polska podpisała w Nancy traktat z Francją.

Źródło: PAP

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer na Downing Street 10. Fot. Jaimi Joy - WPA Pool/Getty Images
