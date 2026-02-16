Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
NEWSROOM XYZ
16.02.2026 15:00

Polska jednym z niewielu państw UE ze spadkiem śmiertelności na drogach. Wciąż jednak jesteśmy powyżej średniej

Polska mimo wyzwań skutecznie dąży do zrealizowania celu zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 proc. do 2030 r. – wynika z oceny Komisji Europejskiej. Zajmujemy jednak 7. miejsce pod względem liczby ofiar śmiertelnych.

Według raportu KE Polska jest jednym z siedmiu krajów Unii Europejskiej, które zmierzają do osiągnięcia wyznaczonego na 2030 r. celu zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach o 50 proc. w stosunku do 2019 r. Nad Wisłą liczba ta spadła od 2019 r. o jedną trzecią. Pozostałe państwa, którym skutecznie udaje się zmniejszać liczbę ofiar wypadków, to Belgia, Bułgaria, Dania, Litwa, Malta i Słowenia.

Niektóre państwa, jak Irlandia czy Estonia, odnotowały jednak wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Inne, takie jak Francja, Holandia czy Włochy, tylko nieznacznie zdołały poprawić sytuację.

Polecamy: Na norweskich drogach nie ginie już prawie nikt. To zmiana mentalności, nie surowe kary

W skali Unii Europejskiej od 2019 r. liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spadła o 12 proc. W samym 2024 r. na unijnych drogach zginęło 19,9 tys. osób. To spadek o 440 osób i o 2 proc. w porównaniu z 2023 r. Danych za 2025 r. jeszcze nie ma.

Mimo poprawy Polska zajmuje 7. miejsce pod względem liczby ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. W 2024 r. wskaźnik ten wyniósł 52 zgony, podczas gdy średnia unijna to 45. Wyższe wskaźniki miały tylko Portugalia (58), Łotwa (60), Chorwacja (62), Grecja (64), Bułgaria (74) i Rumunia (78). Z kolei najniższą śmiertelność na drogach odnotowano w Szwecji, gdzie wyniosła ona 20 osób na milion mieszkańców.

Przeczytaj też: Polacy szaleją na przejazdach kolejowych. Jesteśmy w czołówce UE pod względem liczby ofiar wypadków

Źródło: PAP

Autostrada A2
W 2024 r. na drogach krajów członkowskich Unii Europejskiej zginęło 19,9 tys. osób
Fot. Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Najemcy przyspieszają, deweloperzy hamują. Na warszawskim rynku biurowym brak nowych inwestycji
Warszawski rynek biurowy w 2025 r. notuje rekordowy popyt, ale zmaga się z deficytem nowej podaży i rosnącą presją czynszową
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Świat w trakcie demontażu. Prof. Góralczyk podsumowuje konferencję w Monachium
W niedzielę zakończyła się coroczna Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium. Pokazała, że epoka globalizacji ustępuje miejsca erze bezpieczeństwa. Zamiast integracji i otwartych rynków dominują izolacjonizm, protekcjonizm i taryfy. – Hasło „gospodarka, głupcze” zastąpiło dziś inne: „bezpieczeństwo, głupcze” – podsumowuje prof. Bogdan Góralczyk, analityk spraw międzynarodowych XYZ.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 16 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
W Europie powstaje hub do szybkich transakcji. BLIK idzie własną drogą, z giełdą na horyzoncie (WYWIAD)
Gdy w Europie nabiera tempa projekt jednego systemu płatności, BLIK stawia na niezależność i regionalne sojusze. Prezes Dariusz Mazurkiewicz mówi o polityce w finansach, zaawansowanych rozmowach z największymi bankami za granicą oraz o tym, czy firma potrzebuje nowego kapitału.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
We Francji oficjalnie nikt nie mówi o rasie, bo laïcité – laickość – ma być remedium na podziały
Kolor skóry i kod pocztowy działają jak niewidoczne filtry. Decydują o tym, kto dostaje mieszkanie, kto trafia do prywatnej szkoły, a kto do tzw. brudnych zawodów. Dziś to właśnie politycy, a nie sondaże, odsłaniają ten mechanizm – każdy na swój sposób. Niektórzy przekuwają go na narrację o zagrożeniu, inni usiłują go nazwać i zwalczać – ale żadna strona sceny politycznej nie jest od tego zjawiska wolna i nie ma pomysłu, jak to zmienić.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Co możemy kupić z funduszu SAFE. Czy polski przemysł może skorzystać na unijnych środkach?
Awantura o SAFE osiąga swój szczyt. W piątek rządowy projekt ustawy przeszedł przez sejm. Po pracach senatu projekt trafi na biurko prezydenta. Co zrobi Karol Nawrocki?
13.02.2026