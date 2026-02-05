Polska liderem wzrostu na europejskim rynku elektryków. „2025 r. był o wiele lepszy niż poprzedni"

W 2025 r. Polska odnotowała ponad dwukrotny wzrost rejestracji w pełni elektrycznych osobówek, osiągając najwyższy skok w Europie. Rekordowa była też liczba nowych punktów ładowania i funduszy publicznych przeznaczonych na wsparcie branży.

Udział w pełni elektrycznych aut w ogólnej liczbie zarejestrowanych w 2025 r. osobówek wyniósł 7,2 proc. – podsumowuje Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Choć ten odsetek wciąż jest daleko za europejską średnią – wynoszącą ok. 15 proc. dla krajów UE i 19,5 proc. przy uwzględnieniu Wielkiej Brytanii i krajów EFTA – oznacza wzrost o 140 proc.

Łączna liczba samochodów elektrycznych wzrosła o 43,3 tys. do 132,4 tys. aut. 121 tys. to osobówki. Najpopularniejsze były SUV-y w segmencie D.

Z kolei najpopularniejszymi markami były po kolei Tesla, BYD, Audi, BMW i Mercedes-Benz.

2025 r. oznaczał też oddanie do użytku najwyższej liczby punktów ładowania w historii. Liczba nowych punktów DC wyniosła 1732, a ultraszybkich o mocy przekraczającej 1177. Z kolei w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) liczba punktów wyniosła 556.

Całkowite wsparcie dla branży z pieniędzy publicznych sięgnęło 7 mld zł.

„Prawdziwym przebojem okazał się program „NaszEauto” – stwierdzają utorzy raportu. Do końca roku w jego ramach wpłynęło ok. 30 tys. wniosków.

„Ubiegły rok był dla sektora e-mobility znacznie lepszy niż 2024” – kwitują autorzy opracowania.