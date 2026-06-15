Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.06.2026
NEWSROOM XYZ
15.06.2026 11:48

Polska podpisała umowy na 2/3 unijnych funduszy na lata 2021–2027

Dotąd Polska podpisała ponad 28 tys. umów, które wykorzystają 2/3 dostępnej puli pieniędzy z polityki spójności UE na lata 2021–2027 – poinformowało MFiPR.

Do 14 czerwca podpisano 28,3 tys. umów o dofinansowanie projektów. Ich wartość sięga 269 mld zł, z czego 208 mld zł to dofinansowanie unijne. Kwota ta stanowi dokładnie 65,6 proc. dostępnej puli pieniędzy z polityki spójności UE na lata 2021–2027.

Ponadto do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęły wnioski – w ramach programów krajowych i regionalnych – o dofinansowanie na łączną kwotę 616 mld zł, z czego 475 mld zł z unijnych pieniędzy.

Źródło: PAP

Polska blokuje dotacje dla firm spoza UE. Inwestycje trafią do Niemiec?
The flags of Poland and the European Union waving against the blue sky
Dotąd Polska podpisała ponad 28 tys. umów na dofinansowanie z polityki spójności UE na lata 2021–2027.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Twórca Dino nie kupi Starki. Przetarg na producenta „polskiej whisky” do powtórki
Wśród potencjalnych nabywców upadłej fabryki kultowego alkoholu premium – ikony Szczecina – był wymieniany jeden z najbogatszych Polaków. Choć zainteresowani są, żaden nie złożył oferty przy cenie…
12.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Modivo poszybowały, WIG na nowym szczycie. Dzień na GPW 12 czerwca 2026 r.
Tuż przed weekendową przerwą Giełda Papierów Wartościowych zakończyła udaną sesję. Główny indeks warszawskiego parkietu – WIG – wzrósł do rekordowego poziomu. W gronie dwudziestu największych spółek…
12.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polskie kosmetyki czują oddech Azji. Eksperci: czas zbudować markę P-beauty
Polska branża kosmetyczna od lat notuje kilku- lub kilkunastoprocentowe wzrosty. Coraz mocniej odczuwa jednak konkurencję z Azji – już nie tylko z Korei, ale też z Chin. Eksperci przekonują, że to…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polski ksiądz miał zatańczyć w czeskim „Tańcu z gwiazdami”. Zbigniew Czendlik od lat promuje nas w Czechach (WYWIAD)
„Jestem dumny z Polski, widzę, jak z zazdrością Czesi patrzą na zmiany, które w Polsce zaszły. Dzisiaj Polska jest dużo bardziej nowoczesna niż Czechy” - tłumaczy ks. Zbigniew Czendlik. Polski…
13.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Miliardowy drenaż Afryki. Jak zachodnie koncerny uciekają przed podatkami na Mauritius
Afryka traci rocznie około 90 mld dolarów, ponieważ zachodnie firmy nie płacą należnych podatków lokalnych. Zyskują raje podatkowe – na czele z Mauritiusem.
14.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Nawet 700 euro dopłaty do urlopu. Francja walczy z wykluczeniem turystycznym
Średni budżet przeznaczony przez francuskie gospodarstwo domowe na wakacje latem 2026 roku wyniesie o 287 euro mniej niż w latach poprzednich. Francja pozostaje ulubionym celem podróży Francuzów,…
13.06.2026