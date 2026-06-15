Polska podpisała umowy na 2/3 unijnych funduszy na lata 2021–2027

Dotąd Polska podpisała ponad 28 tys. umów, które wykorzystają 2/3 dostępnej puli pieniędzy z polityki spójności UE na lata 2021–2027 – poinformowało MFiPR.

Do 14 czerwca podpisano 28,3 tys. umów o dofinansowanie projektów. Ich wartość sięga 269 mld zł, z czego 208 mld zł to dofinansowanie unijne. Kwota ta stanowi dokładnie 65,6 proc. dostępnej puli pieniędzy z polityki spójności UE na lata 2021–2027.

Ponadto do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęły wnioski – w ramach programów krajowych i regionalnych – o dofinansowanie na łączną kwotę 616 mld zł, z czego 475 mld zł z unijnych pieniędzy.

Źródło: PAP