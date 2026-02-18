Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
NEWSROOM XYZ
18.02.2026 19:22

Polska północną bramą gazową dla Ukrainy i regionu. Deklaracja ministra energii

Polska może stać się kluczowym hubem gazowym dla Ukrainy i państw Europy Środkowo-Wschodniej, zastępując rosyjskie surowce dostawami z kierunków sojuszniczych. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka po rozmowach z ukraińskim odpowiednikiem we Francji.

Do spotkania Miłosz Motyka z Denys Szmyhal doszło w środę podczas ministerialnego spotkania Międzynarodowa Agencja Energetyczna we Francji. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim współpracy gazowej i bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Motyka podkreślił, że Polska dysponuje rozbudowaną i rozwijającą się infrastrukturą, która pozwala jej pełnić rolę „północnej bramy gazowej” dla Ukrainy oraz innych państw regionu. Jak zaznaczył, chodzi o stworzenie korytarza północnego, umożliwiającego dostawy gazu do Europy Środkowo-Wschodniej z alternatywnych, nierosyjskich kierunków.

Minister zapowiedział, że najbliższe miesiące mają przynieść potwierdzenie długoterminowych dostaw gazu – zarówno dla Ukrainy, jak i dla państw regionu, w tym Słowacji. Celem jest zastąpienie rosyjskich surowców zdywersyfikowanymi dostawami z krajów sojuszniczych, takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada, co ma zakończyć – jak ujął Motyka – „szantaż gazowy” ze strony Kremla.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową minister ocenił, że business as usual z Rosją jest niemożliwy”, co – jak zaznaczył – wyraźnie wybrzmiewa w polskich rozmowach z partnerami zagranicznymi. Dodał, że Warszawie zależy na długotrwałej współpracy przy odbudowie i stabilizacji ukraińskiego sektora energetycznego, zniszczonego w wyniku rosyjskich ataków.

Plan zakłada utrzymanie stabilności energetycznej Ukrainy w perspektywie wieloletniej oraz rozbudowę infrastruktury zwiększającej odporność na kryzysy. Motyka poinformował także, że Polska dysponuje gotowym interkonektorem, który pozwala przesyłać na Słowację blisko 5 mld metrów sześciennych gazu rocznie, co ma wesprzeć kraje regionu w odchodzeniu od surowców z Rosji.

Źródło: PAP

Miłosz Motyka, minister energii
W rozmowie z Polską Agencją Prasową minister Motyka ocenił, że „business as usual z Rosją jest niemożliwy”, co – jak zaznaczył – wyraźnie wybrzmiewa w polskich rozmowach z partnerami zagranicznymi. Fot.: PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Najemcy przyspieszają, deweloperzy hamują. Na warszawskim rynku biurowym brak nowych inwestycji
Warszawski rynek biurowy w 2025 r. notuje rekordowy popyt, ale zmaga się z deficytem nowej podaży i rosnącą presją czynszową
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paliwowy paraliżuje wyspę
Brak dostaw ropy doprowadził Kubę do stanu permanentnego kryzysu energetycznego. Lotnictwo i transport publiczny są sparaliżowane, a paliwo trafia do obywateli wyłącznie w ramach ostrych limitów i głównie za amerykańskie dolary. Waszyngton liczy na polityczny efekt nacisku, jednak w praktyce rosną koszty społeczne, a strach przed represjami pozostaje jedynym czynnikiem hamującym masowy bunt.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
CCC wystrzeliło, giełda odrabia straty, ale eksperci obawiają się korekty. Dzień na GPW 18 lutego 2026 r.
Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty po wtorkowych spadkach. Eksperci ostrzegają jednak przed ryzykiem poważnej korekty, która mogłaby sięgnąć nawet 10 proc. Na WIG20 liderem wzrostów zostało CCC, którego akcje gwałtownie poszły w górę. Mocno podrożały także notowania Orange i KGHM.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Europa ma dosyć wysokich opłat za emisję CO2. Co dalej z unijnym systemem ETS?
Ceny uprawnień do emisji CO2 wyraźnie spadły po zapowiedziach reformy unijnego systemu ETS. UE stoi dziś przed dylematem – jak obniżyć koszty energii i wesprzeć przemysł, nie podważając wiarygodności polityki klimatycznej.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Rusza Ramadan. Czy może na nim zarobić polski sektor spożywczy?
Dziś rozpoczął się muzułmański Ramadan. Paradoksalnie trzydziestodniowy post jest okresem wzrostu konsumpcji, co stwarza szansę dla polskich eksporterów żywności. Firmy powinny zacząć działać natychmiast.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Koniec kupowania sprzętu dla armii za granicą? Miliardy od KUKE mają napędzić polską zbrojeniówkę
Po zmobilizowaniu 12 mld zł na zieloną transformację KUKE szykuje podobny mechanizm dla przemysłu obronnego. – Czas interwencyjnych zakupów z zagranicy minął – mówi prezes Janusz Władyczak. Banków nie trzeba do tego specjalnie namawiać, bo obronność przestała być tematem tabu, a stała się nowym filarem finansowania.
17.02.2026