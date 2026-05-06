Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.05.2026
06.05.2026 14:43

Polska składa skargę na umowę Mercosur do TSUE. Rząd przyjął wniosek

Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), co oznacza, że Polska złoży skargę w tej sprawie –poinformował w środowym wpisie na platformie X wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE. Oznacza to, że Polska składa skargę na umowę Mercosur do TSUE" – napisał polityk na platformie X.

„Od wielu miesięcy realnie działamy w tej sprawie. Wywalczyliśmy już klauzule bezpieczeństwa dla rolników oraz będziemy pilnować, by na polskich stołach była żywność najlepszej jakości" – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślał w ostatnich dniach, że skarga do TSUE może, ale nie musi zablokować umowy z Mercosurem, bo decyzja w tej sprawie należy do Komisji Europejskiej.

Polska nie zgadza się na sposób procedowania umowy i jej częściowe stosowanie od 1 maja. Chce, aby TSUE przyjrzał się, jak były podejmowane te decyzje – wskazał minister rolnictwa.

Polski rząd od początku sprzeciwiał się umowie UE z krajami Mercosuru.

PE też chce, by umowę z Mercosurem zbadał TSUE

Wniosek o zbadanie umowy z unijnymi traktatami pod koniec stycznia do TSUE skierował także Parlament Europejski (PE).

Przedstawiciele UE i państw Mercosuru podpisali umowę o partnerstwie i przejściową umowę handlową 17 stycznia 2026 r. Zgodę na to 9 stycznia wyraziła większość Rady UE, przy sprzeciwie Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii.

Umowa o partnerstwie musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE.

Źródło: PAP/XYZ

Władysław Kosiniak-Kamysz
Fot. Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
