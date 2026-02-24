Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
24.02.2026 09:58

Polski deeptech XTPL zawarł strategiczną współpracę z Manz Asia

Deeptech XTPL, zajmujący się dostawą technologii wspomagającej mikrodruk zaawansowanej elektroniki, zawarł współpracę z Manz Asia. Tajwański producent maszyn dla przemysłu półprzewodników zainstaluje w swojej fabryce w Taoyuan urządzenie DPS, aby móc prowadzić demonstracje dla potencjalnych klientów zainteresowanych ofertą polskiej spółki.

Chodzi o sprzęt wykorzystujący technologię UPD (Ultra-Precise Dispensing), która skierowana jest do klientów przemysłowych z branży zaawansowanego pakowania półprzewodników. W perspektywie długoterminowej partnerstwo ma obejmować możliwość integracji technologii UPD w maszynach Manz Asia pod projekty wdrożeniowe u klientów.

Manz Asia przejmie ponadto rolę dystrybutora produktów i usług XTPL na Tajwanie oraz w Indiach. Umowa ma charakter niewyłączny.

– Manz Asia spełnia wszystkie kryteria idealnego partnera lokalnego: wieloletnia historia na rynku tajwańskim i indyjskim, zaufanie branży półprzewodnikowej, własne centrum innowacyjne dla demonstracji technologii, a także wyspecjalizowane zespoły sprzedaży i wsparcia technicznego. Ogłoszone partnerstwo strategiczne pozwala XTPL osiągnąć efekt szybszej i głębszej penetracji kluczowej dla naszej technologii destynacji, przy istotnie niższym zaangażowaniu kapitałowym niż budowanie własnej struktury oraz marki na lokalnym rynku, znacznie różniącym się kulturowo od tego co znamy w Europie i USA – powiedział cytowany w komunikacie firmy Filip Granek, prezes zarządu XTPL S.A.

Współpraca otwiera więc przed XTPL drogę do nowych rynków. Podobne centrum demonstracyjno-sprzedażowe deeptech posiada w Bostonie w USA.

XTPL to spółka notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Deeptech zajmuje się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnej technologii mikrodruku. W 2025 r. firma rozpoczęła realizację pierwszych dużych kontraktów z producentami wyświetlaczy z Chin.

