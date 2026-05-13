Polskie samoloty przechwyciły rosyjską maszynę nad Bałtykiem

Nasze samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi Bałtyku rosyjski samolot – przekazał szef MON nazywając incydent prowokacją. Wojsko doprecyzowało, że maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej.

Przechwyconą maszyną był rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Leciał nad Morzem Bałtyckim bez włączonych transponderów, nie złożył też planu lotu.

„Każda prowokacja tego rodzaju spotka się z natychmiastową reakcją naszych pilotów” – oświadczył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej” – dodało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Incydent nie jest izolowaną sytuacją. Polskie i sojusznicze samoloty bojowe są regularnie podrywane w związku z rosyjskimi zmasowanymi nalotami na Ukrainę oraz podobnymi przelotami rosyjskich maszyn. Przykładowo na początku kwietnia para polskich F-16 przechwyciła ten sam rodzaj maszyny – Ił-20 – która również wykonywała lot nad Bałtykiem.