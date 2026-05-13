Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 20:36

Polskie samoloty przechwyciły rosyjską maszynę nad Bałtykiem

Nasze samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi Bałtyku rosyjski samolot – przekazał szef MON nazywając incydent prowokacją. Wojsko doprecyzowało, że maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej.

Przechwyconą maszyną był rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Leciał nad Morzem Bałtyckim bez włączonych transponderów, nie złożył też planu lotu.

Każda prowokacja tego rodzaju spotka się z natychmiastową reakcją naszych pilotów” – oświadczył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej” – dodało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Incydent nie jest izolowaną sytuacją. Polskie i sojusznicze samoloty bojowe są regularnie podrywane w związku z rosyjskimi zmasowanymi nalotami na Ukrainę oraz podobnymi przelotami rosyjskich maszyn. Przykładowo na początku kwietnia para polskich F-16 przechwyciła ten sam rodzaj maszyny – Ił-20 – która również wykonywała lot nad Bałtykiem.

Rosyjska wojna hybrydowa nabiera tempa. Ataki, szpiedzy i prowokacje
Polskie samoloty bojowe przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy.
Fot. Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Najpierw przycisnęła, teraz luzuje. UE zmienia podejście do regulacji AI
KE uzgodniła zmiany w AI Act w ramach Digital Omnibus. Mają uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla firm. Biznes i eksperci pozytywnie oceniają ich kierunek.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd zwiększa ambicje dotyczące wiatraków na morzu. PGE: branża wraca na dobre tory
Polski Bałtyk zasługuje na co najmniej 18 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych – ogłosiła wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Polscy inwestorzy szukają właśnie partnerów dla swoich…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na GPW lekka wyprzedaż. Podsumowanie notowań 12 maja 2026 r.
We wtorek na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy podążały do zamknięcia dnia na minusach. Wedle stanu z ok. godz. 16.15 WIG20 zniżkował o prawie 1,7 proc., a najsłabsze wśród blue chipów było…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie trzeba być milionerem, żeby zostać aniołem biznesu. Przybywa przedsiębiorców technologicznych
Jeszcze niedawno aniołowie biznesu w Polsce kojarzyli się głównie z wąską grupą ultrabogatych inwestorów. Dziś dołączają do nich founderzy, menedżerowie i przedsiębiorcy technologiczni. Wnoszą…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Dan Ives odważnie o Apple. „Wycena może wzrosnąć o bilion dolarów”
O sukcesach i porażkach Tima Cooka, oczekiwaniach wobec Johna Ternusa oraz kluczowych kierunkach rozwoju Apple – mówi Dan Ives, jeden z najbardziej znanych analityków na Wall Street.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026