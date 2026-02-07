Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.02.2026
07.02.2026 11:37

Polskie firmy zrealizowały w 2025 r. przejęcia za granicą o wartości ponad 1 mld dolarów

Polskie firmy zrealizowały w 2025 r. przejęcia za granicą o wartości co najmniej ponad 1 mld dolarów. 30 na 45 projektów nie miało ujawnionej wartości transakcji, rzeczywista skala inwestycji była więc na pewno wyższa – podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

„Głośne i wielomilionowe przejęcia przeprowadzone np. przez Benefit Systems (przejęcie tureckiej Mars Spor Kulübü), Wirtualną Polskę (zakup europejskiej grupy Invia Group), Trans Polonia (nabycie holenderskiej grupy logistycznej Nijman/Zeetank) czy Enea Nowa Energia (zakup farm wiatrowych od duńskiej European Energy) pokazują, że polskie firmy w minionym roku odważniej wchodziły na rynki zagraniczne. Dla porównania, według danych UNCTAD, w 2024 r. łączna i potwierdzona wartość zagranicznych przejęć zrealizowanych przez polskie firmy wyniosła 573 mln dolarów" – podaje PIE.

Z danych Orbis wynika, że w 2025 r. polskie przedsiębiorstwa zrealizowały 45 zagranicznych akwizycji, z czego 34 dotyczyły rynków europejskich. Najwięcej przejęć odnotowano w Niemczech (dziewięć transakcji), na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone (sześć przejęć), a na trzecim – Czechy i Rumunia (po trzy transakcje).

Taka struktura geograficzna potwierdza silną koncentrację ekspansji kapitałowej polskich firm w Europie – uważają analitycy PIE.

Największa ubiegłoroczna polska inwestycja typu greenfield wyniosła 4 mld dolarów

Jeśli chodzi o inwestycje typu greenfield, w 2025 r. polskie firmy ogłosiły 48 projektów o łącznej wartości 5,56 mld dolarów. Jeśli projekty te się zmaterializują, będzie to najwyższy wyniki w historii – podaje PIE.

Kluczowy wpływ na ten rezultat miał megaprojekt firmy Hynfra o wartości 4 mld dolarów, obejmujący budowę hubu zielonego wodoru i amoniaku w Indiach, w stanie Andhra Pradesh. Po jego uwzględnieniu około 90 proc. wartości wszystkich polskich inwestycji typu greenfield za granicą przypada na sektor odnawialnych źródeł energii. Po wyłączeniu tego projektu udział projektów OZE spada do ok. 50 proc., a blisko 90 proc. inwestycji lokalizowanych jest w Europie.

„Projekty typu greenfield charakteryzują się dłuższym okresem rozruchu, opóźnionym strumieniem przychodów oraz wysokim ryzykiem operacyjnym, co sprawia, że dla wielu polskich firm są one trudniejsze do sfinansowania i mniej atrakcyjne niż przejęcia" – wskazuje PIE.

Widok na biurowce w centrum Warszawy
Polskie zrealizowały w 2025 r. przejęcia za granicą o wartości ponad 1 mld dolarów – podaje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).. Fot. Antagain/Getty Images
