Południowokoreańska stocznia zwodowała główny element polskiego pływającego gazoportu
Stocznia HD Hyundai Heavy Industries zwodowała jednostkę, która stanie się głównym elementem polskiego pływającego terminala LNG. Na koniec 2027 roku przypłynie ona do Zatoki Gdańskiej.
– Program FSRU oraz kolejne inwestycje realizowane przez Gaz-System zwiększają nasze możliwości importowe, otwierają nowe perspektywy współpracy międzynarodowej i budują trwałą przewagę strategiczną Polski w obszarze energetyki. Zwodowanie jednostki FSRU to ważny etap realizacji tej strategii i kolejny dowód, że konsekwentnie wzmacniamy energetyczną odporność Polski oraz regionu – ocenił minister energii Miłosz Motyka.
– Nasze wybrzeże staje się dziś bramą dostępu do światowego rynku LNG dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. A terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej wzmacnia pozycję Polski jako regionalnego hubu gazowego – dodał Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.
Prezes Gaz-System ocenił zaś, że terminal powstaje zgodnie z planem. – Równolegle realizujemy zarówno część morską, jak i lądową inwestycji, dzięki czemu krok po kroku budujemy kolejne elementy nowoczesnej i odpornej infrastruktury energetycznej kraju – podkreślił Sławomir Hinc.
Terminal FSRU to pływająca jednostka, która umożliwi import skroplonego gazu ziemnego. Będzie w stanie regazyfikować około 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. Instalacja ruszy w 2028 roku.
Gaz-System to spółka, w której 100 proc. udziałów ma Skarb Państwa. Odpowiada ona za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi polskimi gazociągami. Jest też właścicielem i operatorem gazoportu w Świnoujściu.