Ponad 22 mld zł na bezpieczeństwo i obronność. Rząd przyjął priorytety Funduszu BiO
Komitet Sterujący Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności przyjął regulamin oraz priorytety inwestycyjne, otwierając drogę do wykorzystania ponad 22 miliardów złotych na polską obronność i infrastrukturę kryzysową. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i było pierwszym po wejściu w życie nowej ustawy.
Komitet Sterujący Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) podjął kluczowe decyzje dotyczące regulaminu funduszu oraz priorytetów inwestycyjnych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) i było pierwszym po wejściu w życie ustawy z 4 grudnia 2025 r. dotyczącej realizacji inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Posiedzenie otworzyła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wzięli w nim udział również wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski.
Jak podkreśliła ministra Pełczyńska-Nałęcz, decyzje Komitetu mają ogromne znaczenie: „Środki są ogromne – to ponad 22 miliardy złotych na polską obronność, technologie i infrastrukturę podwójnego zastosowania”.
Przyjęty regulamin i priorytety inwestycyjne będą podstawą do przygotowania szczegółowych polityk inwestycyjnych określających sposób wykorzystania środków FBiO.
Fundusz ma wspierać potencjał obronny Polski oraz ochronę ludności, a także wspierać innowacyjne firmy technologiczne i samorządy. Środki zostaną podzielone na cztery główne priorytety:
- Obiekty zbiorowej ochrony i infrastruktura ochrony ludności – ok. 9,65 mld zł na schrony, miejsca schronienia, ujęcia wody i lokalne studnie oraz infrastrukturę telekomunikacyjną dla zarządzania kryzysowego.
- Infrastruktura podwójnego zastosowania (dual-use) – ok. 6,26 mld zł na drogi, mosty, tunele samorządowe i infrastrukturę kolejową.
- Cyberbezpieczeństwo – ok. 2,46 mld zł na zabezpieczenie infrastruktury cyfrowej wspierającej m.in. ujęcia wody, instalacje kanalizacyjne, komunikację publiczną i sieci energetyczne.
- Nowoczesny przemysł zbrojeniowy – ok. 4,05 mld zł na rozwój mocy produkcyjnych, zakup sprzętu, maszyn, oprogramowania i prowadzenie badań przemysłowych.
Finalny podział środków będzie uzależniony od zainteresowania podmiotów w ramach naborów pożyczkowych oraz od możliwości dopuszczenia inwestorów do struktury właścicielskiej.
Za obsługę Funduszu odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Beneficjenci będą mogli korzystać z pożyczek i inwestycji kapitałowych prowadzonych przez specjalną spółkę powołaną przez BGK.
Dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano pożyczki nieoprocentowane, rozłożone na wiele lat z możliwością częściowego umorzenia. Przedsiębiorstwa z sektora obronnego będą mogły korzystać z maksymalnie preferencyjnych warunków finansowania, zgodnych z zasadami pomocy publicznej.