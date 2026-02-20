Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
NEWSROOM XYZ
20.02.2026 19:28

Ponad 29 tys. terminali Starlink z Polski dla Ukrainy

Polska sfinansowała i przekazała Ukrainie ponad 29 tys. terminali Starlink – poinformowało w piątek ministerstwo cyfryzacji w Kijowie. Wsparcie jest kontynuowane i ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa w warunkach wojny.

Resort cyfryzacji Ukrainy podał, że Polska od początku pełnoskalowej wojny przekazała ponad 29 tys. terminali Starlink oraz nadal finansuje działanie systemu na terytorium Ukrainy. Według strony ukraińskiej wsparcie to wniosło „ogromny wkład w budowanie odporności państwa”.

W komunikacie opublikowanym na Telegramie podkreślono, że niezawodny dostęp do internetu jest podstawą funkcjonowania nowoczesnego państwa, a w warunkach wojny terminale Starlink umożliwiają utrzymanie łączności nawet podczas najcięższych blackoutów. Z rozwiązań tych korzystają m.in. szpitale, szkoły, infrastruktura krytyczna oraz regiony przyfrontowe.

Ukraińskie ministerstwo wyraziło także wdzięczność wicepremierowi i ministrowi cyfryzacji RP Krzysztof Gawkowski oraz całemu rządowi w Warszawie za „niezachwiane wsparcie, solidarność i otwartość na współpracę”. Polska została określona jako strategiczny i niezawodny partner Ukrainy.

System Starlink, obsługiwany przez spółkę należącą do amerykańskiej firmy SpaceX, kontrolowanej przez Elon Musk, ma kluczowe znaczenie dla ukraińskiej armii. Terminale zapewniają łączność niezbędną do komunikacji na linii frontu oraz utrzymania sprawnego systemu dowodzenia.

Źródło: PAP

Zestaw Starlink
W komunikacie opublikowanym na Telegramie podkreślono, że niezawodny dostęp do internetu jest podstawą funkcjonowania nowoczesnego państwa, a w warunkach wojny terminale Starlink umożliwiają utrzymanie łączności nawet podczas najcięższych blackoutów. Fot. Getty Images
19.02.2026