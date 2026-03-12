Ponad 7 mld zł dla służb MSWiA przepadnie. Weto blokuje inwestycje w sprzęt i bezpieczeństwo

Ponad 7,1 mld zł przeznaczone na modernizację służb podległych MSWiA może przepaść po zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Środki miały sfinansować 42 projekty dla Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz trafić głównie do polskiego przemysłu obronnego.

Weto prezydenta wobec ustawy wdrażającej unijny program SAFE blokuje inwestycje o wartości 7,1 mld zł dla służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pieniądze miały zostać przeznaczone na 42 projekty modernizacyjne dla Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

Największa część środków była planowana dla Policji – 3,3 mld zł na 10 projektów. Obejmowały one m.in. budowę ogólnokrajowego systemu antydronowego, wdrożenie systemów sztucznej inteligencji automatyzujących pracę funkcjonariuszy oraz wymianę sprzętu transportowego i ochronnego.

Znaczne środki miała otrzymać również Straż Graniczna – 3,2 mld zł na 11 projektów. Program zakładał inwestycje w systemy nadzoru i neutralizacji zagrożeń na granicach, w tym dronów, a także zakup nowej floty patrolowej i nowoczesnego wyposażenia osobistego funkcjonariuszy.

Z kolei Służba Ochrony Państwa miała zrealizować 21 projektów o wartości 640 mln zł. Planowane inwestycje obejmowały m.in. wzmocnienie systemów detekcji zagrożeń, blokowania niebezpiecznych transmisji oraz doposażenie pirotechniczne.

Wstrzymanie ustawy uderza także w gospodarkę. Program zakładał, że do 81 proc. zamówień trafi do polskiego przemysłu, co miało pobudzić produkcję w wielu ośrodkach przemysłowych. Zamówienia miały trafić m.in. do zakładów w Skarżysku-Kamiennej, Nowej Dębie, Tarnowie oraz Ostrowie Wielkopolskim.

Zakłady w Skarżysku-Kamiennej i Nowej Dębie miały produkować amunicję, fabryka w Tarnowie – nowoczesne karabiny, a firma w Ostrowie Wielkopolskim – kamizelki kuloodporne, hełmy i płyty balistyczne dla funkcjonariuszy. Zamówienia miały zapewnić stabilność produkcji i zatrudnienia w tych zakładach.

Brak środków oznacza również, że polskie ulice nie zostaną objęte planowanym systemem wykrywania i neutralizacji dronów, a Policja nie otrzyma lekkich transporterów opancerzonych, nowoczesnej broni ani systemów AI do walki z przestępczością. Nie zostanie także zrealizowane planowane wzmocnienie ochrony granic lądowych i morskich, które obejmowało zakup radarów, śmigłowców wielozadaniowych i jednostek pływających.

Źródło: MSWiA