Ponad połowa Polaków nie uważa USA za stabilny gwarant bezpieczeństwa

54,5 proc. Polaków sceptycznie o USA jako stabilnym gwarancie ochrony naszego kraju, przeciwnego zdania jest 40,6 proc. badanych - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Największymi entuzjastami sojuszu z USA pozostają wyborcy PiS a sceptykami – zwolennicy koalicji rządzącej.

Z opublikowanego w poniedziałek badania United Surveys dla WP wynika, że 54,5 proc. badanych w obliczu obecnej sytuacji międzynadorowej nie postrzega Stanów Zjednoczonych jako stabilnego i wiarygodnego gwaranta bezpieczeństwa dla Polski. Odmiennego zdania jest łącznie 40,6 proc. Polaków (z czego jedynie 9,4 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych). 4,9 proc. respondentów nie umiało odnieść się do pytania.

Wyborcy koalicji rządzącej to grupa najbardziej sceptyczna. Aż 77 proc. z nich nie uważa Stanów Zjednoczonych za wiarygodnego gwaranta (42 proc. „zdecydowanie nie”, 35 proc. „raczej nie”). Tylko 21 proc. wyraża w tej kwestii optymizm.

W przypadku opozycji sytuacja wygląda zgoła odmiennie – 65 proc. badanych popierających opozycję ufa Amerykanom, a tylko 35 proc. jest przeciwnego zdania.

Jeśli chodzi o pozostałych wyborców, w tej grupie 38 proc. ocenia USA pozytywnie, natomiast 48 proc. ma negatywne zdanie na temat stabilności tego sojusznika.

Największymi entuzjastami sojuszu z USA pozostają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Aż 87 proc. z nich uważa Stany Zjednoczone za wiarygodnego partnera, przy czym nikt z badanych w tej grupie nie odpowiedział „zdecydowanie nie”.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wśród tych wyborców dominuje nieufność – łącznie 58 proc. badanych nie widzi w USA stabilnego gwaranta bezpieczeństwa, podczas gdy przeciwnego zdania jest 42 proc. respondentów.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 27-29 marca 2026 r., metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz wywiady internetowe), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

