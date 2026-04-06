06.04.2026

Ponad połowa Polaków nie uważa USA za stabilny gwarant bezpieczeństwa

54,5 proc. Polaków sceptycznie o USA jako stabilnym gwarancie ochrony naszego kraju, przeciwnego zdania jest 40,6 proc. badanych - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Największymi entuzjastami sojuszu z USA pozostają wyborcy PiS a sceptykami – zwolennicy koalicji rządzącej.

Z opublikowanego w poniedziałek badania United Surveys dla WP wynika, że 54,5 proc. badanych w obliczu obecnej sytuacji międzynadorowej nie postrzega Stanów Zjednoczonych jako stabilnego i wiarygodnego gwaranta bezpieczeństwa dla Polski. Odmiennego zdania jest łącznie 40,6 proc. Polaków (z czego jedynie 9,4 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych). 4,9 proc. respondentów nie umiało odnieść się do pytania.

Wyborcy koalicji rządzącej to grupa najbardziej sceptyczna. Aż 77 proc. z nich nie uważa Stanów Zjednoczonych za wiarygodnego gwaranta (42 proc. „zdecydowanie nie”, 35 proc. „raczej nie”). Tylko 21 proc. wyraża w tej kwestii optymizm.

W przypadku opozycji sytuacja wygląda zgoła odmiennie – 65 proc. badanych popierających opozycję ufa Amerykanom, a tylko 35 proc. jest przeciwnego zdania.

Jeśli chodzi o pozostałych wyborców, w tej grupie 38 proc. ocenia USA pozytywnie, natomiast 48 proc. ma negatywne zdanie na temat stabilności tego sojusznika.

Największymi entuzjastami sojuszu z USA pozostają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Aż 87 proc. z nich uważa Stany Zjednoczone za wiarygodnego partnera, przy czym nikt z badanych w tej grupie nie odpowiedział „zdecydowanie nie”.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wśród tych wyborców dominuje nieufność – łącznie 58 proc. badanych nie widzi w USA stabilnego gwaranta bezpieczeństwa, podczas gdy przeciwnego zdania jest 42 proc. respondentów.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 27-29 marca 2026 r., metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz wywiady internetowe), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Źródło: PAP

Na zdjęciu z kwietnia 2025 r. przechodnie w centrum Warszawy. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images
Jak politycy tworzą narracje na Wielkanoc oraz dlaczego przegrają przy świątecznym stole z Iranem i sędzią meczu Polska-Szwecja?
Tegoroczne święta odbywają się poza głównym cyklem kampanii wyborczych. Polakom jednak nie brakuje zmartwień – od bezpieczeństwa narodowego do bezpieczeństwa ich portfeli. Jak politycy próbują narzucić swoje narracje i dlaczego może to być nieskuteczne w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i... kontrowersjach po meczu Polska-Szwecja.
04.04.2026
Jakie będą Węgry, jeśli wygra opozycja? Program odnowy gospodarczej, zbliżenie z Unią, a co z Ukrainą?
Końcówka kampanii wyborczej na Węgrzech nabiera tempa. Wyścig o głosy wyborców najpewniej rozstrzygnie się minimalną różnicą. Ewentualna wygrana Pétera Magyara może oznaczać istotne zmiany nie tylko w kraju, lecz także w relacjach z Unią Europejską. Sprawdzamy, jak wygląda scenariusz Węgier po ewentualnym zwycięstwie opozycji.
05.04.2026
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026
„Rzeź generałów” w USA. Hegseth zwalnia szefa sztabu US Army i 12 innych oficerów
Szef sztabu US Army gen. Randy A. George został odwołany przez sekretarza wojny USA. Jeden z najwyższych oficerów amerykańskiej armii został usunięty ze stanowiska wraz z 12 innymi wysokimi oficerami. To bardzo nieoczekiwana dymisja. Szczególnie w samym środku konfliktu.
03.04.2026
Rwanda. Kraj zaprojektowany na nowo
Czy Rwanda to afrykański Singapur, czy raczej jeden z najbardziej ambitnych projektów państwowych współczesnej Afryki?
04.04.2026
Brakująca połowa dziejów 2, czyli herstorii ciąg dalszy. „To jest historia Polski. Kropka." (WYWIAD)
Sukces książki „Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich" zaskoczył samą autorkę, ale i zmobilizował do pracy nad kolejną częścią, która właśnie miała premierę i do której niepowtarzalne ilustracje stworzyła ponownie Marta Frej. Anna Kowalczyk opowiada o nowych wątkach i swoich kolejnych bohaterkach, które wydobywa z cienia zapomnienia.
04.04.2026