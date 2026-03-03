Popyt na kredyty mieszkaniowe rośnie. Średnia wartość hipoteki pobiła rekord

Według danych Biura Informacji Kredytowej popyt na kredyty mieszkaniowe w Polsce rośnie. W lutym 2026 r., w porównaniu z sytuacją sprzed 12 miesięcy, liczba zapytań o hipotekę wzrosła o ponad 34 proc., do blisko 44,5 tys.

W górę poszła również wartość potencjalnych pożyczek – o 49 proc. w relacji rocznej. Średnia wartość wniosku wyniosła natomiast 497,06 tys. zł, co czyni tę kwotę najwyższą w historii.

O 22,6 proc. wzrosła też liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu ze styczniem br. Jeśli chodzi o średnią wartość zapytania, to wzrost w ujęciu miesięcznym wyniósł 1 proc.

Główny analityk Grupy BIK dr hab. Waldemar Rogowski zwrócił uwagę, że w lutym 2026 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o ponad jedną trzecią. To – jak ocenił – wyraźny efekt rosnącej zdolności kredytowej Polaków, poprawiającej się sytuacji na rynku nieruchomości oraz zwiększonego zainteresowania refinansowaniem wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

„Na popyt wpływają zarówno ubiegłoroczne obniżki stóp procentowych, jak i oczekiwania dalszych cięć w 2026 r., które w połączeniu z nominalnym i realnym wzrostem wynagrodzeń zwiększają dostępność kredytu. W rezultacie klienci sięgają po coraz wyższe kwoty finansowania” – poinformował analityk.

Rada Polityki Pieniężnej od maja do grudnia 2025 r. obniżyła główną stopę NBP, tj. referencyjną, o 1,75 pkt proc., do obecnego poziomu 4 proc. Na dwóch posiedzeniach w bieżącym roku gremium wstrzymało się od zmian. Marcowe posiedzenie zakończy się 4 marca. Rynek waha się co do decyzji władz monetarnych, ponieważ wcześniejsze sygnały, jak spadek inflacji, sugerowały obniżkę o 25 pkt bazowych, jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie może skłonić RPP do pauzy.

