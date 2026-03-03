Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
NEWSROOM XYZ
03.03.2026 15:10

Popyt na kredyty mieszkaniowe rośnie. Średnia wartość hipoteki pobiła rekord

Według danych Biura Informacji Kredytowej popyt na kredyty mieszkaniowe w Polsce rośnie. W lutym 2026 r., w porównaniu z sytuacją sprzed 12 miesięcy, liczba zapytań o hipotekę wzrosła o ponad 34 proc., do blisko 44,5 tys.

W górę poszła również wartość potencjalnych pożyczek – o 49 proc. w relacji rocznej. Średnia wartość wniosku wyniosła natomiast 497,06 tys. zł, co czyni tę kwotę najwyższą w historii.

O 22,6 proc. wzrosła też liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu ze styczniem br. Jeśli chodzi o średnią wartość zapytania, to wzrost w ujęciu miesięcznym wyniósł 1 proc.

Główny analityk Grupy BIK dr hab. Waldemar Rogowski zwrócił uwagę, że w lutym 2026 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o ponad jedną trzecią. To – jak ocenił – wyraźny efekt rosnącej zdolności kredytowej Polaków, poprawiającej się sytuacji na rynku nieruchomości oraz zwiększonego zainteresowania refinansowaniem wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

„Na popyt wpływają zarówno ubiegłoroczne obniżki stóp procentowych, jak i oczekiwania dalszych cięć w 2026 r., które w połączeniu z nominalnym i realnym wzrostem wynagrodzeń zwiększają dostępność kredytu. W rezultacie klienci sięgają po coraz wyższe kwoty finansowania” – poinformował analityk.

Rada Polityki Pieniężnej od maja do grudnia 2025 r. obniżyła główną stopę NBP, tj. referencyjną, o 1,75 pkt proc., do obecnego poziomu 4 proc. Na dwóch posiedzeniach w bieżącym roku gremium wstrzymało się od zmian. Marcowe posiedzenie zakończy się 4 marca. Rynek waha się co do decyzji władz monetarnych, ponieważ wcześniejsze sygnały, jak spadek inflacji, sugerowały obniżkę o 25 pkt bazowych, jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie może skłonić RPP do pauzy.

Źródło XYZ/PAP

Klucze do mieszkania i kartony do przeprowadzki
Według danych BIK popyt na kredyty mieszkaniowe w Polsce rośnie. Fot. GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Atak na Iran. Co wydarzyło się przez 48 godzin i jakie ma to konsekwencje?
Pierwsze bomby spadły na Teheran w sobotę po godz. 7 czasu polskiego. USA i Izrael rozpoczęły skoordynowaną operację wojskową, na którą Iran odpowiedział ostrzałem krajów w regionie. Relacjonujemy przebieg weekendowych wydarzeń i analizujemy konsekwencje eskalacji dla Bliskiego Wschodu i świata.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Koniec epoki grind culture. Jak Generacja Z redefiniuje zasady rynku pracy?
Pokolenie Z przemodelowuje rynek pracy i otwarcie sprzeciwia się „kulturze zapierdolu”. Jak wpływa to na pracodawców i pracowników oraz czy granica między asertywnością a roszczeniowością nie zaczyna się zacierać? O tych wyzwaniach podczas konferencji Impact w Poznaniu opowie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Stefanie Sword-Williams.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Średniowiecze z żeńską końcówką. Czyli wystawa „Jam posełkini jego”
„Jam posełkini jego. Język i emocje polskiego średniowiecza” to wystawa, która w czasach gorącej debaty o feminatywach przywraca historyczną pamięć. Takie formy jak prorokini czy walecznica nie są współczesnym wynalazkiem, lecz naturalną pochodną tworzenia się i kształtowania języka polskiego od jego literackiego zarania. Bo język — jak życie — jest nieustanną przemianą, emocją, śladem tego, kim byliśmy i kim jesteśmy dziś.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kary UOKiK tylko na papierze? Od 2021 roku ponad 3,6 mld zł miały zasilić budżet. Przedsiębiorcy wpłacili tylko część tej kwoty
W latach 2021-2024 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na nieuczciwych przedsiębiorców kary w wysokości 2 mld złotych, ale realna kwota wpłaconych kar w tym okresie to 450 mln zł. To zaledwie jedna czwarta tego, co powinno wpłynąć do wspólnej kasy. Dlaczego surowe kary urzędu relatywnie często są zmniejszane lub nawet umarzane na etapie sądowym?
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Polacy przebili się do czołówki turystów odwiedzających Czechy. W tym roku może ich być tam milion
W 2025 r. do Czech przyjechało prawie 940 tys. turystów z Polski. To więcej niż Słowaków, którzy tradycyjnie bardzo licznie odwiedzają swych pobratymców z Zachodu. W 2025 r. ponad 23,5 mln turystów spędziło w Czechach prawie 60 mln nocy. Po covidowej zapaści nie ma więc już ani śladu. W zeszłym roku rekord sprzed pandemii po raz pierwszy pobiły też czeskie porty lotnicze. Stało się to za sprawą lotnisk regionalnych, a nie Pragi, której wciąż do poziomu z 2019 r. troszkę brakuje.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
E3 kontra Madryt: Wojna w Iranie obnaża konflikty w UE i ambicje Paryża
Na amerykańsko-izraelskie uderzenie na Iran Europa zareagowała mieszanką ostrożności, geopolitycznego realizmu i — w kilku stolicach —zapowiedziami działań. Oficjalna linia Brukseli i kluczowych państw członkowskich brzmi: deeskalacja, presja na program nuklearny Teheranu, ochrona obywateli UE. Ale widać wyraźne pęknięcia — zwłaszcza między Paryżem, który chce aktywnie bronić sojuszników w regionie, a Madrytem, który otwarcie potępia atak.
02.03.2026