Postęp w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Generalny wykonawca przejął teren

Polskie Elektrownie Jądrowe przekazały generalnemu wykonawcy firmie Bechtel teren pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Plac budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Fot.: PEJ

Z początkiem lipca Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) otrzymały od wojewody pomorskiego pozwolenie na drugi etap prac przygotowawczych, obejmujących główne działania związane z przygotowaniem przyszłego placu budowy.

Na Pomorzu trwa realizacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W lokalizacji Lubiatowo-Kopalino powstaną trzy reaktory AP1000 o łącznej mocy 3750 MW. Projekt realizuje konsorcjum Westinghouse-Bechtel, a za inwestycję i późniejszą eksploatację obiektu odpowiada państwowa spółka PEJ.

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Tego samego dnia poinformowano, że Bechtel Polska podpisała umowę z firmą Budimex. Jej przedmiotem jest wykonanie robót ziemnych i przygotowanie terenu pod budowę elektrowni jądrowej w Polsce.

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

Temat budowy elektrowni jądrowej zostanie jeszcze szerzej omówiony w odrębnej publikacji.

Źródło: PAP