Powroty turystów Itaki do Polski

Biuro podróży Itaka kontynuuje organizację powrotów klientów z kierunków objętych zakłóceniami w ruchu lotniczym. Część turystów wróciła już do Polski, a kolejne loty zaplanowano na najbliższe dni.

Jak deklaruje w komunikacie Piotr Henicz, wiceprezes Itaka Holdings, priorytetem dla firmy pozostaje bezpieczeństwo klientów oraz sprawne zorganizowanie ich powrotu do kraju. Od kilku dni trwa intensywna operacja logistyczna związana z transportem turystów z regionów, w których pojawiły się utrudnienia w ruchu lotniczym.

Do Polski wrócili już klienci przebywający w Maskacie. Rejsy powrotne odbyły się 4 marca i zakończyły się lądowaniami w Warszawie oraz Katowicach.

Ponad 900 osób wróci dziś z Salalah

6 marca zaplanowano duży transport turystów z Salalah. Do Warszawy, Katowic, Poznania i Wrocławia wyleci ponad 900 klientów. Kolejny lot z tego miasta do Warszawy zaplanowano na 9 marca. Na pokładzie znajdzie się ponad 180 osób.

W najbliższych dniach zaplanowano także rejsy powrotne z dalszych kierunków turystycznych. Dotyczy to między innymi Australii, skąd powrót odbędzie się 6 marca. Turyści wrócą także z Seszeli w dniach 6 i 7 marca.

Kolejne loty zaplanowano z Republiki Południowej Afryki w dniach 8 i 9 marca. Z Mauritiusa powroty odbędą się 8 oraz 11 marca.

Dodatkowo specjalne samoloty repatriacyjne zabiorą turystów ze Sri Lanki 8 marca oraz z Malediwów 9 marca. Pozostałe powroty organizowane są sukcesywnie z wykorzystaniem najbliższych dostępnych połączeń lotniczych.

Część lotów z Emiratów została wznowiona

Powroty dotyczą także klientów przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Linie lotnicze Emirates oraz flydubai częściowo wznowiły operacje. Dzięki temu część turystów wróciła już do Polski.

Kolejne połączenia zaplanowano na 8, 9, 11 oraz 13 marca.

Turyści przebywający w Katarze są obecnie transportowani do Arabii Saudyjskiej. Stamtąd 7 marca wrócą do Polski specjalnym samolotem.

Zawieszenie lotów do Omanu do 27 marca

W związku z sytuacją w regionie utrzymane zostało wstrzymanie operacji do krajów Zatoki Perskiej oraz wyjazdów realizowanych przez huby przesiadkowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze.

Podjęto również decyzję o przedłużeniu zawieszenia lotów do Omanu do 27 marca włącznie.