Pracownica złamała kostkę podczas widekonferencji. Sąd przyznał jej odszkodowanie za wypadek w pracy

Sąd w Padwie przyznał pierwsze we Włoszech odszkodowanie za wypadek, do którego doszło w trakcie pracy zdalnej. Sprawa dotyczy 60-letniej pracowniczki Uniwersytetu w Padwie, która złamała kostkę podczas wideokonferencji.

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2022 roku. W tym czasie we Włoszech obowiązywała praca zdalna wprowadzona w związku z pandemią Covid-19. Kobieta, zatrudniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie, uczestniczyła w spotkaniu online. W pewnym momencie wstała od biurka, aby sięgnąć po teczkę z dokumentami. Potknęła się i upadła.

W wyniku upadku doznała podwójnego złamania kostki. Konieczna była hospitalizacja oraz operacja. Lekarze wystawili jej zwolnienie lekarskie na 137 dni. Poszkodowana sama pokryła koszty prywatnego leczenia, opatrunków oraz wynajmu wózka inwalidzkiego.

Spór z Inail o zwrot kosztów

Kobieta wystąpiła o zwrot wydatków do Krajowego Instytutu Ubezpieczenia od Wypadków przy Pracy, czyli INAIL. Instytucja odmówiła, uznając, że zdarzenie nie miało charakteru wypadku przy pracy.

Poszkodowana zwróciła się o pomoc do związku zawodowego. Wraz z nim ponownie złożyła wniosek do INAIL. Gdy i ten został odrzucony, sprawa trafiła do Sądu Pracy w Padwie.

W trakcie postępowania INAIL uznał wypadek za związany z wykonywaną pracą. Jednocześnie podtrzymał odmowę zwrotu prywatnych kosztów leczenia. Sędzia zdecydował jednak o przyznaniu pełnego odszkodowania. W uzasadnieniu wskazał między innymi na brak szybkości działania instytucji.

Praca zdalna a wypadek przy pracy

Agencja ANSA przypomniała, że już w 2017 roku INAIL wydał okólnik dotyczący tak zwanych pracowników mobilnych. Dokument ten powstał przed pandemią. Zgodnie z nim pracownik wykonujący obowiązki poza siedzibą firmy jest objęty ochroną ubezpieczeniową. Warunkiem jest jednak bezpośredni związek zdarzenia z wykonywaną pracą.

Źródło: PAP