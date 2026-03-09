Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.03.2026
NEWSROOM XYZ
09.03.2026 14:31

Premier Tusk spotkał się z szefem rządu Holandii. „Mamy wspólny punkt widzenia i wspólne interesy"

Premier Donald Tusk zapowiedział pogłębienie współpracy Polski i Holandii podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Holandii Robem Jettenem. Jetten wskazał, że rozmawiał z Tuskiem o szczegółach współpracy w zakresie podpisanego latem 2025 r. memorandum o polsko-holenderskiej współpracy obronnej.

– Bardzo doceniam to, że Warszawa była jedną z pierwszych stolic, którą odwiedził premier Jetten po swoim zaprzysiężeniu i rozumiem powody, dlaczego Kijów był miejscem, do którego udał się w pierwszej kolejności – powiedział Donald Tusk.

– Mamy z Holandią wspólny punkt widzenia, wspólne interesy i wspólne opinie na większość spraw. Podpisaliśmy z Holandią porozumienie, z poprzednikiem premiera Jettena. Ale rozmawialiśmy o tym, będziemy je kontynuować – powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do podpisanego w lipcu 2025 r. przez Polskę i Holandię memorandum w sprawie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

– Będziemy pogłębiać naszą współpracę, nawet jeśli czasem mamy różnice zdań. Będziemy cierpliwie szukali rozwiązań, które będą korzystne i dla Holandii, i dla Polski. I na pewno znajdziemy takie rozwiązania w sprawie czy to polityki klimatycznej, ETS, czy – w oczywisty sposób – tam, gdzie nie ma żadnych różnic między naszymi państwami – powiedział szef polskiego rządu.

Donald Tusk podziękował także Holandii za uczestnictwo w ochronie wschodniej flanki NATO.

– To jest bardzo ważny dla nas znak i będziemy potrzebowali tutaj bardzo intensywnych działań także w przyszłości – powiedział Donald Tusk.

Jetten: polskie i holenderskie firmy mogą zyskać na wzroście wydatków na obronność

– Chciałbym podziękować Polsce za to, że moja wizyta w Kijowie była udana i bezpieczna. Bardzo doceniamy to, co Polska zrobiła w ostatnich latach, żeby ten kluczowy korytarz do Ukrainy utrzymać otwartym – powiedział z kolei premier Holandii.

– Mój główny przekaz po wizycie w Kijowie to informacja, jak bardzo trudna była dla nich obecna zima. Rosja kontynuuje swoje ataki na cywilne cele. W tym samym czasie w trakcie rozmów dyplomatycznych Rosja kontynuuje swoje maksymalistyczne naciski i nie pokazuje szczerej woli do kompromisu. Putin wzmacnia swoje destrukcyjne wysiłki – wskazał Jetten.

– Mimo tego Ukraina stoi twardo. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby naszą uwagę odwróciły wydarzenia dotyczące Iranu. Nie możemy czekać, aż dyplomacja ostatecznie da efekty. Nie możemy sobie usiąść i czekać spokojnie, aż 90 mld euro wsparcia z UE zostanie przekazane Ukrainie. Wsparcie dla Ukrainy, które prowadzą obydwa nasze kraje, jest niezmienne. Jednocześnie bardzo ważne jest wsparcie nie tylko wojskowe. Czekam na konferencję o odbudowie Ukrainy w czerwcu w Gdańsku, gdzie podejmiemy kolejne działania – powiedział szef holenderskiego rządu.

Jak wskazał Jetten, podczas wizyty w Polsce rozmawiał z Tuskiem o szczegółach realizowania porozumienia o obronności w zakresie sprzętu, technologii, logistyki czy szkolenia personelu wojskowego.

– To ważne dla holenderskich i polskich firm, by korzystać z możliwości, jakie wiążą się ze zwiększeniem produkcji naszego przemysłu obronnego (...). Nie możemy tego zrobić bez solidnych fundamentów ekonomicznych. Naszym zadaniem jest jego wzmocnienie – mówił premier Jetten.

Napięcia na linii Węgry–Ukraina. Jetten i Tusk odnieśli się do sprawy

Polski i holenderski premier zostali po konferencji zapytani o kwestię napięć na linii Węgry-Ukraina oraz ich potencjalnego wpływu na udzielenie Ukrainie 90 mld euro wsparcia z UE. Sprawę opisywaliśmy m. in. tutaj.

– Rozmawiałem wczoraj z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że niezbędne jest, by znaleźć pragmatyczne rozwiązanie i zagwarantować to, że napięcia między Ukrainą a Węgrami zostaną obniżone. Jestem przekonany, że będziemy w stanie razem z Komisją Europejską znaleźć rozwiązanie tej sytuacji – powiedział Jetten.

– Podzielamy pogląd, ze potrzebujemy tu rozwiązania bardzo praktycznego. Polska wspiera Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją (...). Liczę na to, że po stronie Ukrainy znajdzie się jakiś sposób, żeby złagodzić niepotrzebne napięcie. Ale źródłem tego napięcia jest przede wszystkim jawnie proputinowska polityka premiera Węgier Viktora Orbana – powiedział z kolei Donald Tusk.

Premier dodał, że jest spokojny, że UE może wykorzystać pieniądze przeznaczone dla Ukrainy, „nie czekając na dodatkowe zgody ze strony Budapesztu".

Premier Donald Tusk i premier Holandii Rob Jetten
Premier Donald Tusk i premier Holandii Rob Jetten podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu w Warszawie. Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Trzy lotniska motorem cargo w Polsce. Co po ataku na Iran?
Cargo w Polsce ma się całkiem dobrze i notuje stałe wzrosty rok do roku. Nadal jest on jednak relatywnie niewielki w skali całej Europy Zachodniej i koncentruje się wokół kilku lotnisk. Teraz dodatkowe zamieszanie dla lotów cargo do Europy może wprowadzić wojna na Bliskim Wschodzie.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Po co król Szwecji przyjeżdża do Polski? W tle NATO, zbrojenia i nowy etap współpracy
Wojna w Ukrainie, wejście Szwecji do NATO, zakupy wojskowe wyniosły relacje między naszymi krajami na wyższy poziom. Efekt: pierwsza od 2011 roku wizyta pary królewskiej ze Sztokholmu, której towarzyszy delegacja rządowa i biznesowa. Gdzie są szanse na pogłębienie współpracy?
06.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
AI i jej konsekwencje – głosy ze świata sztuki i rynku pracy
Od premiery Chata GPT w 2022 roku sztuczna inteligencja rozszerza obecność na różne sfery naszej codzienności. Jak wpływa na nasze zachowania, życie społeczne, polityczne, biznesowe? Jak zachować równowagę i uwzględniać kwestie etyczne w czasach sztucznie generowanych treści? Te pytania podejmuje wystawa w Austriackim Forum Kultury.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Czy Polaków stać na mieszkanie w dużym mieście? Porównaliśmy ceny wynajmu i zarobki
Wydawanie więcej niż 30–40 proc. dochodów na mieszkanie uznaje się za granicę finansowego bezpieczeństwa. W największych polskich miastach przeciętna para może wynająć dwupokojowe lokum. W przypadku singla sytuacja wygląda znacznie gorzej. Jak wypadamy na tle Europy?
07.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dlaczego Izrael uderzył właśnie teraz? Polityczny plan Netanjahu
Dziś, u progu 30. rocznicy sięgnięcia po raz pierwszy po władzę, Benjamin Netanjahu, najdłużej urzędujący premier Izraela, znajduje się w centrum zbrojnej konfrontacji, która niemalże od zawsze stanowiła tło dla jego politycznej kariery i kształtowała jego światopogląd.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes Generali: Ludzie są gotowi płacić wyższą składkę za ubezpieczenie psa niż mieszkania (WYWIAD)
Zapłaciliśmy cenę za to, że jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy ubezpieczenie psa. Dzisiaj ubezpieczenie jest już rentowne, a sprzedaż rośnie o 30 proc. Zaczynamy sprzedawać je w bankach spółdzielczych – ujawnia prezes Generali Polska Roger Hodgkiss. Rozmawiamy o irracjonalnej wojnie cenowej, utracie 40 proc. polis w trosce o rentowność portfela, o ludziach, których nie zastąpi AI oraz o zaległościach sektora względem banków.
09.03.2026