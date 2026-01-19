Japonia: Premierka ogłosiła przedterminowe wybory parlamentarne. Odbędą się 8 lutego

Archiwalny

Premierka Japonii Sanae Takaichi ogłosiła, że rozwiąże parlament, a w Japonii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Ich datę wyznaczono na 8 lutego 2026 r.

"Premier Japonii zapowiada rozwiązanie izby niższej w piątek. Kampania wyborcza rozpoczyna się 27 stycznia. Dzień wyborów wyznaczono na 8 lutego" – podał japoński nadawca publiczny NHK.

Takaichi chce uzyskać w ten sposób wyraz poparcia wyborców dla większych wydatków publicznych i nowej strategii bezpieczeństwa, zakładającej zwiększenie nakładów na obronność z 1 proc. do 2 proc. PKB – wskazuje Reuters.

„Stawiam w tych wyborach na szali swoją polityczną przyszłość jako premierki. Chcę, aby opinia publiczna bezpośrednio oceniła, czy powierzy mi zarządzanie krajem” – powiedziała w poniedziałek Takaichi cytowana przez agencję.

Poprzednie wybory do parlamentu w Japonii odbyły się w 2024 r. Premierem został ówczesny lider partii Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD) Shigeru Ishiba. Po jego rezygnacji ze stanowiska nową przewodniczącą partii została Takaichi. Parlament powierzył jej funkcję premiera w październiku 2025 r.

Obecna koalicja rządowa ma większość w izbie niższej japońskiego parlamentu, ale nieznaczną. Tymczasem PLD notuje wzrosty poparcia, jest więc szansa, że w rezultacie nowych wyborów gabinetowi Takaichi udałoby się uzyskać bardziej stabilną większość.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premierka Japonii zadeklarowała, że na dwa lata zawiesi stosowanie 8-procentowego podatku VAT na żywność. Możliwość zniesienia takiego podatku zapowiadał wcześniej sojusz wyborczy dwóch głównych partii opozycyjnych, Konstytucyjnej Partii Demokratycznej Japonii (KPDJ) i Komeito – wskazuje Reuters.

Koszty życia są obecnie głównym zmartwieniem obywateli Japonii – wynika z sondażu opublikowanego przez NHK w ubiegłym tygodniu. Martwi się nimi 45 proc. Japończyków. 16 proc. jako główny powód do zmartwień wskazuje relacje międzynarodowe i bezpieczeństwo.