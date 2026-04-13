Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.04.2026
13.04.2026 11:46

Premier obiecuje: Seul chce przyspieszyć otwarcie rynku na polską wołowinę

Premier Donald Tusk zapewnia, że Korea Południowa jest gotowa do "radykalnego przyspieszenia" otwarcia swojego rynku na polską wołowinę. Dodał, że Seul wspiera też polskie plany dołączenia do grupy G20.

Szef rządu spotkał się dziś z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem, premierem Kim Min Sokiem i przewodniczącym parlamentu Wu Won Szikiem.

Tusk zdradził, że podczas rozmów władze Południowej Korei zadeklarowały, że przyspieszą procedury, które wpuszczą polską wołowinę i inne produkty na swój rynek. Polska, mimo bowiem że jest jednym z czołowych producentów tego mięsa w Unii Europejskiej, ma cały czas tamten rynek zamknięty.

Premier dziękował też swoim rozmówcom za jasną zapowiedź wsparcia Polski w walce o stałe członkostwo w G20, zwłaszcza że w 2028 r. to Seul będzie przewodniczył tej grupie. Warszawa została zaproszona na szczyt w grudniu 2026 r. w Miami, ale to nie do końca zaspokaja nasze ambicje. – Jesteśmy 20.–21. gospodarką świata, państwem demokratycznym, spełniającym wszystkie standardy. Stałe członkostwo w G20 jest uzasadnioną ambicją – podsumował Tusk.

Polska i Korea Płd. podpisały umowę o partnerstwie strategicznym
Premier Polski Donald Tusk i prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung
Polska i Korea Południowa podniosły rangę stosunków dwustronnych do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Fot. EPA/Chung Sung-Jun / POOL. Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Titanic i gladiatorzy w Metaverse. Wyjątkowa wystawa w Fabryce Norblina
Od 10 kwietnia w Art Box Metaverse w warszawskiej Fabryce Norblina można zobaczyć dwie nowe wirtualne wystawy „Titanic – echa przeszłości” oraz „Gladiator – legendarna arena”. Dzięki nowej…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Nie tylko PKB. Czy zbliżamy się do krajów UE pod względem długości życia? 7 wykresów
PKB na mieszkańca dobrze opisuje poziom dobrobytu, ale nie mówi wszystkiego. Jednym z kluczowych parametrów jest zdrowie mierzone zarówno długością życia, jak i subiektywną oceną jego jakości. Polska…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Orbán nie ma już kasy, Magyar obiecuje miliardy z UE. W kampanii Zełenski przejął rolę Sorosa
Węgry potrzebują miliardów zamrożonych w UE, bo gospodarka po 16 latach rządów Viktora Orbána jest w opłakanym stanie, na skraju recesji. Władimir Putin i Donald Trump popierają tego samego kandydata.
10.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
Arnold Schwarzenegger: historia człowieka, który zawsze wraca
Nie ma planu B i z wytrwałości uczynił swoją dewizę. Z siłowni do Hollywood, z planu filmowego do gabinetu gubernatora, z politycznego szczytu w sam środek osobistego kryzysu. Arnold Schwarzenegger…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Bruksela zmienia zasady ratowania banków. Samorządy dostaną lepszą ochronę
Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ratowania banków w kryzysie. Zmiany mają ułatwić wsparcie mniejszych instytucji i lepiej chronić samorządy, a Związek Banków Polskich chwali się, że…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste Świat
Amerykańska giełda nadal daje zarobić. Pięć strategii, które sprawdzają się w tym roku
Główny indeks akcji S&P 500 jest na minusie, a inwestorzy żyją w strachu przed geopolityką. Nie oznacza to jednak, że na amerykańskiej giełdzie nie da się zarobić. Są tam nie tylko spółki, ale całe…
13.04.2026