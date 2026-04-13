Premier obiecuje: Seul chce przyspieszyć otwarcie rynku na polską wołowinę

Premier Donald Tusk zapewnia, że Korea Południowa jest gotowa do "radykalnego przyspieszenia" otwarcia swojego rynku na polską wołowinę. Dodał, że Seul wspiera też polskie plany dołączenia do grupy G20.

Szef rządu spotkał się dziś z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem, premierem Kim Min Sokiem i przewodniczącym parlamentu Wu Won Szikiem.

Tusk zdradził, że podczas rozmów władze Południowej Korei zadeklarowały, że przyspieszą procedury, które wpuszczą polską wołowinę i inne produkty na swój rynek. Polska, mimo bowiem że jest jednym z czołowych producentów tego mięsa w Unii Europejskiej, ma cały czas tamten rynek zamknięty.

Premier dziękował też swoim rozmówcom za jasną zapowiedź wsparcia Polski w walce o stałe członkostwo w G20, zwłaszcza że w 2028 r. to Seul będzie przewodniczył tej grupie. Warszawa została zaproszona na szczyt w grudniu 2026 r. w Miami, ale to nie do końca zaspokaja nasze ambicje. – Jesteśmy 20.–21. gospodarką świata, państwem demokratycznym, spełniającym wszystkie standardy. Stałe członkostwo w G20 jest uzasadnioną ambicją – podsumował Tusk.