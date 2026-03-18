Premier: Polska zainwestuje 1 bilion złotych w ciągu najbliższej dekady w energetykę

Polska zainwestuje 1 bilion złotych w ciągu najbliższej dekady w energetykę, infrastrukturę, linie przesyłowe, elektrownie – zapowiedział premier Donald Tusk podczas konferencji PowerConnect Energy Summit, gdzie prezentuje stanowisko w sprawie przyszłości polskiej energetyki.

– Kiedy mówię o tym, że jesteśmy dzisiaj największym placem energetycznej budowy, to mówię o konkretnym i bardzo okrągłym bilionie złotych, jaki Polska zainwestuje w ciągu najbliższej dekady w energetykę, w infrastruktę, w linie przesyłowe, w elektrownie – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji PowerConnect Energy Summit w Gdańsku.

Szef rządu sprecyzował, że ponad 220 mld zł ma zostać przeznaczonych na źródła odnawialne i magazyny energii, 234 mld zł – na dystrybucję, a 160 mld zł na energetykę jądrową.

– Nie ma takiego drugiego kraju w Europie, który tak intensywnie, tak szybko zmieniałby swój sektor energetyczny – podkreślił premier.

– Wojna na Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, bardziej niż inne konflikty zbrojne pokazują, jak kluczowe dla bezpieczeństwa narodów, państw są energia, bezpieczne dostawy, racjonalne ceny – powiedział Tusk.

Podkreślił, że obecnie „bezpieczeństwo i energia znaczą praktycznie to samo”.

– Dramat jaki przeżywała Ukraina tej zimy, poprzedniej zimy, koncentracja ataków agresora na infrastrukturze energetycznej (...), sytuacja w Cieśninie Ormuz i dramatyczne wahania na światowych rynkach energii – to pokazuje jak nierozłączne ze sobą są dwie kwestie – bezpieczeństwa i energii – powiedział premier.

Jak stwierdził, wspólnie z grupą państw wystosował list do KE, by możliwa była kontynuacja darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu, w tym przemysłu polskiego.

Premier doprecyzował, że jest to „twardy manifest” Polski, Włoch, Belgii, Austrii, Bułgarii, Słowacji, Grecji i innych państw, które są skłonne poprzeć to żądanie.

Premier podkreślił, że będzie się też starał przekonywać europejskich partnerów do „zmiany filozofii dotyczącej polityki energetycznej i klimatycznej, aby każde państwo członkowskie mogło liczyć na specyficzne podejście, które uwzględnia jego specyfikę".

