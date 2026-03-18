18.03.2026 10:32

Premier: Polska zainwestuje 1 bilion złotych w ciągu najbliższej dekady w energetykę

Polska zainwestuje 1 bilion złotych w ciągu najbliższej dekady w energetykę, infrastrukturę, linie przesyłowe, elektrownie – zapowiedział premier Donald Tusk podczas konferencji PowerConnect Energy Summit, gdzie prezentuje stanowisko w sprawie przyszłości polskiej energetyki.

– Kiedy mówię o tym, że jesteśmy dzisiaj największym placem energetycznej budowy, to mówię o konkretnym i bardzo okrągłym bilionie złotych, jaki Polska zainwestuje w ciągu najbliższej dekady w energetykę, w infrastruktę, w linie przesyłowe, w elektrownie – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji PowerConnect Energy Summit w Gdańsku.

Szef rządu sprecyzował, że ponad 220 mld zł ma zostać przeznaczonych na źródła odnawialne i magazyny energii, 234 mld zł – na dystrybucję, a 160 mld zł na energetykę jądrową.

– Nie ma takiego drugiego kraju w Europie, który tak intensywnie, tak szybko zmieniałby swój sektor energetyczny – podkreślił premier.

Polecamy: Raport BGK: gigantyczna luka zagraża Polsce. Eksperci wskazują na kluczowe ryzyko

– Wojna na Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, bardziej niż inne konflikty zbrojne pokazują, jak kluczowe dla bezpieczeństwa narodów, państw są energia, bezpieczne dostawy, racjonalne ceny – powiedział Tusk.

Podkreślił, że obecnie „bezpieczeństwo i energia znaczą praktycznie to samo”.

– Dramat jaki przeżywała Ukraina tej zimy, poprzedniej zimy, koncentracja ataków agresora na infrastrukturze energetycznej (...), sytuacja w Cieśninie Ormuz i dramatyczne wahania na światowych rynkach energii – to pokazuje jak nierozłączne ze sobą są dwie kwestie – bezpieczeństwa i energii – powiedział premier.

Jak stwierdził, wspólnie z grupą państw wystosował list do KE, by możliwa była kontynuacja darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu, w tym przemysłu polskiego.

Premier doprecyzował, że jest to „twardy manifest” Polski, Włoch, Belgii, Austrii, Bułgarii, Słowacji, Grecji i innych państw, które są skłonne poprzeć to żądanie.

Premier podkreślił, że będzie się też starał przekonywać europejskich partnerów do „zmiany filozofii dotyczącej polityki energetycznej i klimatycznej, aby każde państwo członkowskie mogło liczyć na specyficzne podejście, które uwzględnia jego specyfikę".

Czytaj także: Premier Donald Tusk chce „polskich rozwiązań” w ramach ETS2

Premier Donald Tusk na otwarciu konferencji PowerConnect Energy Summit 2026, 18 marca 2026 r. Fot. PAP/Andrzej Jackowski
Może zainteresować Cię również
Co blokuje rozwój najmu instytucjonalnego w Polsce?
Najem instytucjonalny w Polsce rośnie, ale wciąż napotyka bariery prawne, planistyczne i podatkowe. Co blokuje rozwój rynku PRS?
16.03.2026
UOKiK poprawił projekt ustawy o kredycie konsumenckim. Sektor finansowy wciąż alarmuje
UOKiK przedstawił nową wersję projektu ustawy o kredycie konsumenckim, która ma odpowiedzieć na krytykę ze strony sektora finansowego. Choć w dokumencie pojawiły się korekty, wiele kluczowych postulatów rynku nadal nie zostało uwzględnionych. Spór dotyczy m.in. sankcji kredytu darmowego oraz limitów kosztów pozaodsetkowych.
16.03.2026
Chaos w myOrlen. Zmiana nazwy zaskoczyła odbiorców gazu
Zmiana nazwy największego w kraju sprzedawcy gazu dla gospodarstw domowych PGNiG OD na myOrlen zaskoczyła klientów. Wielu z nich po otrzymaniu faktury od myOrlen podejrzewało, że ktoś podszywa się pod ich sprzedawcę. Orlen zapewnia, że cały proces przebiega zgodnie z planem. Tymczasem szeroka kampania informacyjna ruszyła dopiero po zmianie nazwy. Niedługo po tym ze stanowiska odeszła prezeska myOrlen.
17.03.2026
Zielona cisza gorsza od greenwashingu? „Firmy wolą milczeć, bo boją się kar”
Greenwashing i greenhushing. Sprawdź, jakie zmiany przyniesie nowelizacja prawa konsumenckiego.
18.03.2026
Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czekają na ruch prezydenta. Zamieszanie o ślubowanie
Koalicja bierze pod uwagę scenariusz, w którym prezydent Karol Nawrocki nie dopuści do orzekania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Działania w tym kierunku podejmują już politycy PiS.
17.03.2026
Rząd zapowiada rekordowe nakłady na mieszkalnictwo. Podatku od pustostanów nie planuje
Rząd zapowiada znaczące zwiększenie wydatków na politykę mieszkaniową oraz pakiet zmian legislacyjnych obejmujących cały system – od budownictwa społecznego po rynek własnościowy. W budżecie na 2026 r. zabezpieczono 6,7 mld zł na inwestycje mieszkaniowe, a wraz z funduszami z Krajowego Planu Odbudowy kwota ma sięgnąć 8,7 mld zł.
16.03.2026