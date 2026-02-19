Premier Tusk apeluje do obywateli o opuszczenie Iranu. „Nikt nie zagwarantuje możliwości ewakuacji"

Premier Donald Tusk podczas zaapelował o natychmiastowe opuszczenie Iranu podczas wypowiedzi dla mediów w trakcie wizyty w Wojskowym Instytucie Technicznego Uzbrojenia.

– Chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelom i obywatelkom, którzy są w tej chwili w Iranie albo się tam wybierają. Mówię to też w imieniu ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju – powiedział premier w rozmowie z dziennikarzami.

– Nie chcę nikogo straszyć możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna. Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę – podał Tusk.

– Nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu – dodał.

USA mogą wkrótce zaatakować Iran

Prezydent USA Donald Trump coraz bardziej skłania się ku atakowi na dużą skalę przeciwko Iranowi. Opowiadający się za tą opcją Izrael przygotowuje się na wybuch wojny w ciągu kilku dni – poinformował w środę portal Axios.

USA są w trakcie ewakuacji części personelu z Bliskiego Wschodu do Europy i z powrotem do Stanów, obawiając się irańskiego kontrataku.

Doradcy Donalda Trumpa mieli przekazać mu, że wojsko USA będzie gotowe do uderzenia na Teheran w najbliższy weekend.

Swoją obecność militarną w Zatoce Perskiej zwiększa też Iran.