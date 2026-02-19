Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 10:51

Premier Tusk apeluje do obywateli o opuszczenie Iranu. „Nikt nie zagwarantuje możliwości ewakuacji"

Premier Donald Tusk podczas zaapelował o natychmiastowe opuszczenie Iranu podczas wypowiedzi dla mediów w trakcie wizyty w Wojskowym Instytucie Technicznego Uzbrojenia.

– Chciałbym uświadomić wszystkim polskim obywatelom i obywatelkom, którzy są w tej chwili w Iranie albo się tam wybierają. Mówię to też w imieniu ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju – powiedział premier w rozmowie z dziennikarzami.

– Nie chcę nikogo straszyć możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna. Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę – podał Tusk.

– Nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu – dodał.

Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju – powiedział premier

USA mogą wkrótce zaatakować Iran

Prezydent USA Donald Trump coraz bardziej skłania się ku atakowi na dużą skalę przeciwko Iranowi. Opowiadający się za tą opcją Izrael przygotowuje się na wybuch wojny w ciągu kilku dni – poinformował w środę portal Axios.

USA są w trakcie ewakuacji części personelu z Bliskiego Wschodu do Europy i z powrotem do Stanów, obawiając się irańskiego kontrataku.

Doradcy Donalda Trumpa mieli przekazać mu, że wojsko USA będzie gotowe do uderzenia na Teheran w najbliższy weekend.

Swoją obecność militarną w Zatoce Perskiej zwiększa też Iran.

Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk zaapelował do obywateli o natychmiastowe opuszczenie Iranu. Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ambicje Oshee nie kończą się na Polsce ani na Europie. „Możliwe jest potrojenie wartości spółki w ciągu kilku lat”
Oshee, jeden z kluczowych graczy na rynku napojów funkcjonalnych w Polsce, ma nowego akcjonariusza. Fundusz private equity MidEuropa poinformował o nabyciu istotnego pakietu mniejszościowego w spółce. W planach są ekspansja zagraniczna, akwizycje oraz wejście w nowe kategorie produktowe.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budowa lotniska coraz bliżej. Centralny Port Komunikacyjny szuka piątej osoby do zarządu
Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK), realizująca projekt Port Polska, zatrudnia kolejnych pracowników w związku z budową megalotniska. Już teraz w CPK pracuje około tysiąca osób. Obecnie spółka poszukuje piątego członka zarządu na zupełnie nowe stanowisko.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
To nie koniec problemów z wyliczaniem powierzchni użytkowej mieszkań
Od 13 lutego 2026 r. obowiązuje art. 5a ustawy deweloperskiej. Zmieniło się liczenie powierzchni użytkowej, ale końca problemów nie widać
19.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Faustowska zagadka polskiej gospodarki. Dlaczego radzimy sobie dużo lepiej niż inni?
Polska gospodarka w ostatnich latach rosła szybciej niż niemal wszystkie kraje Europy, mimo pandemii, wojny i wysokiej inflacji. Kolejne kryzysy nie tylko nie zahamowały wzrostu, ale w części przypadków stały się impulsem rozwojowym.
17.02.2026
Aflofarm pakuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. „U nas obowiązuje jedna zasada: albo grubo, albo wcale”
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026