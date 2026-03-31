Premier Tusk i premier Martin o priorytetach UE w Warszawie

Deregulacja, konkurencyjność i bezpieczeństwo będą kluczowymi tematami nadchodzącej prezydencji Irlandii w Radzie UE. Premierzy Polski i Irlandii podkreślili w Warszawie wspólne stanowisko m.in. w sprawie wsparcia Ukrainy oraz rozszerzenia Unii.

We wtorek w Warszawie spotkali się premier Donald Tusk i premier Irlandii Micheál Martin, który odwiedził Polskę w związku ze zbliżającym się objęciem przez jego kraj prezydencji w Radzie Unii Europejskiej od początku lipca. Rozmowy odbyły się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Po spotkaniu Tusk wskazał, że jednym z głównych priorytetów irlandzkiej prezydencji będzie deregulacja, która – jak przypomniał – była również kluczowym elementem podczas ubiegłorocznego przewodnictwa Polski w UE. Podkreślił, że oba kraje mają zbieżne podejście do uproszczenia przepisów i wzmacniania europejskiej gospodarki.

Premier Irlandii zaznaczył z kolei, że jego kraj skoncentruje się na trzech filarach: konkurencyjności, wartościach i bezpieczeństwie. Jak ocenił, silna i konkurencyjna gospodarka jest warunkiem inwestycji w infrastrukturę oraz skutecznej ochrony obywateli przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Szefowie rządów zgodzili się także w kwestii dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz polityki rozszerzenia Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że proces ten powinien przebiegać „odpowiedzialnie i ostrożnie”, ale jednocześnie Europa powinna się rozwijać i wykorzystywać swoją atrakcyjność dla państw kandydujących.

Istotnym tematem rozmów były również ceny energii, szczególnie w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie. Tusk zapowiedział wspólne działania na rzecz ich obniżenia w całej Europie, aby nie stanowiły zagrożenia dla konkurencyjności gospodarek.

Premier Polski poinformował, że kraj wdrożył mechanizmy ochrony obywateli przed wysokimi cenami, w tym rozwiązania dotyczące cen paliw. Zaznaczył jednak, że mają one charakter nadzwyczajny i potrzebne są długoterminowe rozwiązania systemowe. Wyraził przekonanie, że przyjęte działania ustabilizują rynek i mogą być inspiracją dla innych państw.

Obaj politycy podkreślili również ścisłą współpracę w obszarze bezpieczeństwa, wskazując na wspólne europejskie podejście do zagrożeń ze wschodu. Martin zwrócił uwagę na dodatkowe priorytety, takie jak bezpieczeństwo morskie i ochrona infrastruktury podwodnej, a także konieczność zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Irlandzki premier ostrzegł, że związany z wojną kryzys paliwowy może być porównywalny do tego z 1973 roku, a jego skutki mogą być długotrwałe. Przypomniał też o współpracy obu krajów w misji ONZ UNIFIL w Libanie oraz o obecności około 120 tys. Polaków w Irlandii, których nazwał ważną częścią tamtejszego społeczeństwa.

Źródło: PAP