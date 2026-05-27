PepsiCo ładuje miliony w automatykę. Polska wyrasta na logistyczny hub Europy
Globalny koncern zainwestował przez dekady nad Wisłą miliardy złotych. Za dziesiątki milionów dolarów zbuduje wyjątkowy, automatyczny magazyn zintegrowany z kluczową fabryką napojów. To pokłosie zmian w strukturze polskiego handlu i roli kraju w europejskiej logistyce.
27.05.2026, 05:30
PepsiCo nieprzerwanie inwestuje w Polsce nie tylko w produkcję, ale też w logistykę. Nowy magazyn to odpowiedź na rynkowe zmiany i demograficzne trendy – podkreśla Marcin Chmielewski, krajowy kierownik ds. logistyki w PepsiCo Polska. Fot. materiały prasowe/PepsiCo
