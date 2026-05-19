Premier Tusk: nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważna jest obecność wojsk USA w Polsce

Nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, USA i globalnego porządku jest obecność wojsk USA w Polsce. Przedstawiciele państwa odbywają spotkania w tej kwestii – podał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Szef rządu odniósł się do kwestii wstrzymania rotacji wojsk USA do Polski.

– Rząd stara się nie tylko uzyskać informacje, ale też wpływać na działania naszych amerykańskich sojuszników (...). Dzisiaj w Brukseli będzie o tym rozmawiał nasz szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła z dowodzącym wojskami USA w Europie gen. Alexusem Grynkewichem – powiedział o tej sprawie premier.

Jak wskazał, wierzy, że Polska będzie miała w gen. Grynkewichu „partnera i uzasadnione wsparcie" w tej kwestii.

– Wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski dzisiaj i jutro odbywają spotkania ze swoimi odpowiednikami w Pentagonie, amerykańskimi kongresmenami na Kapitolu, think tankami i radcami bezpieczeństwa w Białym Domu. Wszystko jest dedykowane tej sprawie. Nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, USA i globalnego porządku jest ścisła i dobrze skoordynowana współpraca, w tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce – powiedział także premier.

Premier: opinia publiczna w USA powinna poznać „komplet informacji" ws. Zbigniewa Ziobry

– Relacje Polska–USA są w centrum zainteresowania także ze względu na bulwersującą kwestię, jaką jest zezwolenie na pobyt w USA ściganemu przez państwo polskie Zbigniewowi Ziobrze. Chciałbym, aby zarówno minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, jak i minister sprawiedliwości przedstawili amerykańskim partnerom komplet informacji. Mówię nie tylko o politykach, ale także o opinii publicznej – powiedział również Donald Tusk.

Wskazał, że chce, by informacje dotarły możliwie szeroko, do każdego, kto „mógłby pomóc" Polsce w tej kwestii. Powiedział również, że chociaż współpraca z administracją amerykańską jest zwykle trudna, Polska będzie podejmowała wszelkie możliwe działania. Premier dodał, że na zaangażowanie ministrów Sikorskiego i Żurka liczy „szybko, w najbliższych godzinach".

Donald Tusk chwali osiągnięcia rządu w sprawie żłobków i KPO

Premier zaczął swoją wypowiedź przed posiedzeniem rządu od „wyrywkowego", jak to ujął, sprawozdania z realizacji priorytetów rządowych. Zaczął od zwiększenia liczby miejsc w żłobkach.

– Zacznijmy od miejsc w żłobkach. Kiedy obejmowaliśmy władzę, w grudniu 2023 r., było ich 226,4 tys. W kwietniu 2026 r. (...) mieliśmy o 45 tys. miejsc w żłobkach więcej. Na tym nie kończymy. Do końca tego roku przybędzie w sumie od początku naszych rządów okrągłe 100 tys. miejsc w żłobkach, co da nam liczbę 326 tys. To oznacza, że blisko 80 proc. dzieci w wieku żłobkowym będzie miało dostęp do miejsca w żłobku. Cały czas pracujemy nad równomiernym rozplanowaniem tych miejsc, tak, żeby przede wszystkim likwidować białe plamy – powiedział premier.

Jak wskazał, w 2023 r. gmin bez żadnego miejsca żłobkowego było 1105 w Polsce. Obecnie to 717 gmin. Jednocześnie dodał, że zadaniem rządu są też starania na rzecz tego, by w Polsce rodziło się więcej dzieci.

– Chcemy, aby każdy młody rodzic wiedział, że państwo zadba o nich tak, aby rodzicielstwo nie wiązało się z dużym poświęceniem. Ciężko pracujemy nad tym, żeby żłobek dla każdego dziecka stał się faktem – powiedział premier.

Kolejnym priorytetem, w ramach którego realizację zadań komentował Tusk, było zdrowie.

– Uznaliśmy za jeden z priorytetów takie usprawnienie pracy, aby jak najmniej miejsc u specjalistów się marnowało, aby skracać czas oczekiwania, tam, gdzie to jest możliwe. Aby zmniejszały się kolejki. Do tego służyła centralna e-rejestracja – powiedział premier.

To usługa umożliwiająca zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalisty. Od 1 stycznia korzystają z niej placówki oferujące badania mammograficzne, testy HPV HR oraz konsultacje kardiologiczne.

– Od 1 sierpnia 2026 r. będzie można rejestrować się online na osiem kolejnych świadczeń – na pierwszą wizytę u angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa i lekarza chorób płuc. Docelowo – to ciągle duża praca do wykonania – e-rejestracja obejmie wszystkie konsultacje u specjalistów – podał premier.

Szef rząd skomentował także postępy w wykorzystaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

– Naszym pierwszym poważnym osiągnięciem było odblokowanie KPO (...). W tej chwili 68 mld zł już wypłaciliśmy na zakończone inwestycje. Do końca tego roku wypłacimy dodatkowe 140 mld zł, z czego 50 mld zł pójdzie na inwestycje, które skończą się w tym roku, a 90 mld zł na fundusze inwestycyjne, które będą pracowały przez kolejne lata. W 2027 r. wypłacimy resztę – na inwestycje, które w tym roku się zakończą – podał premier Donald Tusk.