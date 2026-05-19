Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
NEWSROOM XYZ
19.05.2026 13:12

Premier Tusk: nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważna jest obecność wojsk USA w Polsce

Nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, USA i globalnego porządku jest obecność wojsk USA w Polsce. Przedstawiciele państwa odbywają spotkania w tej kwestii – podał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Szef rządu odniósł się do kwestii wstrzymania rotacji wojsk USA do Polski. Szczegółowo o tej sprawie piszemy m. in. w tym tekście: Mniej żołnierzy USA w Polsce. Co z naszym bezpieczeństwem?

– Rząd stara się nie tylko uzyskać informacje, ale też wpływać na działania naszych amerykańskich sojuszników (...). Dzisiaj w Brukseli będzie o tym rozmawiał nasz szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła z dowodzącym wojskami USA w Europie gen. Alexusem Grynkewichem – powiedział o tej sprawie premier.

Jak wskazał, wierzy, że Polska będzie miała w gen. Grynkewichu „partnera i uzasadnione wsparcie" w tej kwestii.

– Wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski dzisiaj i jutro odbywają spotkania ze swoimi odpowiednikami w Pentagonie, amerykańskimi kongresmenami na Kapitolu, think tankami i radcami bezpieczeństwa w Białym Domu. Wszystko jest dedykowane tej sprawie. Nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, USA i globalnego porządku jest ścisła i dobrze skoordynowana współpraca, w tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce – powiedział także premier.

Premier: opinia publiczna w USA powinna poznać „komplet informacji" ws. Zbigniewa Ziobry

– Relacje Polska–USA są w centrum zainteresowania także ze względu na bulwersującą kwestię, jaką jest zezwolenie na pobyt w USA ściganemu przez państwo polskie Zbigniewowi Ziobrze. Chciałbym, aby zarówno minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, jak i minister sprawiedliwości przedstawili amerykańskim partnerom komplet informacji. Mówię nie tylko o politykach, ale także o opinii publicznej – powiedział również Donald Tusk.

Wskazał, że chce, by informacje dotarły możliwie szeroko, do każdego, kto „mógłby pomóc" Polsce w tej kwestii. Powiedział również, że chociaż współpraca z administracją amerykańską jest zwykle trudna, Polska będzie podejmowała wszelkie możliwe działania. Premier dodał, że na zaangażowanie ministrów Sikorskiego i Żurka liczy „szybko, w najbliższych godzinach".

Polecamy: Reuters: to wiceszef amerykańskiej dyplomacji zdecydował o wydaniu wizy dla Zbigniewa Ziobry

Donald Tusk chwali osiągnięcia rządu w sprawie żłobków i KPO

Premier zaczął swoją wypowiedź przed posiedzeniem rządu od „wyrywkowego", jak to ujął, sprawozdania z realizacji priorytetów rządowych. Zaczął od zwiększenia liczby miejsc w żłobkach.

– Zacznijmy od miejsc w żłobkach. Kiedy obejmowaliśmy władzę, w grudniu 2023 r., było ich 226,4 tys. W kwietniu 2026 r. (...) mieliśmy o 45 tys. miejsc w żłobkach więcej. Na tym nie kończymy. Do końca tego roku przybędzie w sumie od początku naszych rządów okrągłe 100 tys. miejsc w żłobkach, co da nam liczbę 326 tys. To oznacza, że blisko 80 proc. dzieci w wieku żłobkowym będzie miało dostęp do miejsca w żłobku. Cały czas pracujemy nad równomiernym rozplanowaniem tych miejsc, tak, żeby przede wszystkim likwidować białe plamy – powiedział premier.

Jak wskazał, w 2023 r. gmin bez żadnego miejsca żłobkowego było 1105 w Polsce. Obecnie to 717 gmin. Jednocześnie dodał, że zadaniem rządu są też starania na rzecz tego, by w Polsce rodziło się więcej dzieci.

– Chcemy, aby każdy młody rodzic wiedział, że państwo zadba o nich tak, aby rodzicielstwo nie wiązało się z dużym poświęceniem. Ciężko pracujemy nad tym, żeby żłobek dla każdego dziecka stał się faktem – powiedział premier.

Kolejnym priorytetem, w ramach którego realizację zadań komentował Tusk, było zdrowie.

– Uznaliśmy za jeden z priorytetów takie usprawnienie pracy, aby jak najmniej miejsc u specjalistów się marnowało, aby skracać czas oczekiwania, tam, gdzie to jest możliwe. Aby zmniejszały się kolejki. Do tego służyła centralna e-rejestracja – powiedział premier.

To usługa umożliwiająca zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalisty. Od 1 stycznia korzystają z niej placówki oferujące badania mammograficzne, testy HPV HR oraz konsultacje kardiologiczne.

– Od 1 sierpnia 2026 r. będzie można rejestrować się online na osiem kolejnych świadczeń – na pierwszą wizytę u angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa i lekarza chorób płuc. Docelowo – to ciągle duża praca do wykonania – e-rejestracja obejmie wszystkie konsultacje u specjalistów – podał premier.

Szef rząd skomentował także postępy w wykorzystaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

– Naszym pierwszym poważnym osiągnięciem było odblokowanie KPO (...). W tej chwili 68 mld zł już wypłaciliśmy na zakończone inwestycje. Do końca tego roku wypłacimy dodatkowe 140 mld zł, z czego 50 mld zł pójdzie na inwestycje, które skończą się w tym roku, a 90 mld zł na fundusze inwestycyjne, które będą pracowały przez kolejne lata. W 2027 r. wypłacimy resztę – na inwestycje, które w tym roku się zakończą – podał premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk przedstawił przed posiedzeniem rządu wybrane dotychczasowe osiągnięcia jego gabinetu. Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polskie IT w fazie konsolidacji. GIAP przejmuje Designers i skaluje biznes
GIAP przejmuje Designers – spółkę specjalizującą się w cyfrowych systemach zarządzania drogami. Wzmacniając ofertę dla sektora publicznego.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura Recenzja Społeczeństwo
Krótka rozprawa Wójta i Pana. Piketty dociska, Sandel musi się tłumaczyć (RECENZJA)
Książka „Równość. Dlaczego jest ważniejsza, niż myślisz” nie jest ani odkrywcza, ani przełomowa – „disruptive” to ostatnie, co może przyjść na myśl. A jednak czyta się ją z przyjemnością, jaką daje…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Polska potrzebna Węgrom. Na co liczy Péter Magyar?
Nie bez powodu Polska jest pierwszym krajem, który Péter Magyar odwiedza jako premier Węgier. Nowy szef węgierskiego rządu liczy nie tylko na wymianę doświadczeń.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekspansja chińskich towarów spowolniła. Najważniejsze zjawiska w polskim handlu zagranicznym
Dane GUS za I kw. 2026 r. pokazują, jak chiński import, konflikt na Bliskim Wschodzie i cła Trumpa kształtują polski handel zagraniczny. Sprawdź najważniejsze liczby i trendy.
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czatbocie, na kogo mam zagłosować? O coraz większej roli AI w politycznych wyborach
Algorytmy czatbotów potrafią przekonywać skuteczniej niż tradycyjne materiały wyborcze, co rodzi nowe wyzwania dla systemów demokratycznych. Partie polityczne już teraz optymalizują swoje komunikaty…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Świetny dzień Modivo, WIG20 poszedł w górę po piątkowych stratach. Notowania GPW z 18 maja 2026 r.
WIG20 po piątkowych spadkach dziś wyszedł na plus. Razem z nim w górę poszły także WIG i mWIG40. Jedynie sWIG80 zanotował minimalny spadek.
18.05.2026