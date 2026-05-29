29.05.2026 21:07

Premier Węgier: spotkanie premierów „odnowionej” V4 w Budapeszcie

Premier Węgier Peter Magyar zapowiedział w piątek organizację spotkania premierów „odnowionej” Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Budapeszcie 23 czerwca. Magyar już podczas wizyty w Polsce zapowiadał chęć odbudowy relacji w ramach V4.

- Cieszę się, że 23 czerwca będę mógł powitać w Budapeszcie premierów Słowacji, Czech oraz Polski i wspólnie będziemy mogli odbyć spotkanie odnowionej Grupy Wyszehradzkiej – powiedział Magyar podczas piątkowej konferencji prasowej w Brukseli. Węgierski premier uzgodnił tego dnia z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen odblokowanie unijnych funduszy dla swojego kraju.

Dodał, że w ubiegłym tygodniu spotkał się w Polsce z premierem Donaldem Tuskiem, z którym omówił wzmacnianie i ewentualne rozszerzenie V4.

Magyar przebywał w dniach 19-20 maja w Polsce, gdzie złożył swoją pierwszą zagraniczną wizytę po zaprzysiężeniu na szefa węgierskiego rządu. Odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotykając się m.in. z premierem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkami Sejmu Włodzimierzem Czarzasty i Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską oraz b. prezydentem Lechem Wałęsą.

Po spotkaniu z Tuskiem zwracał uwagę na potrzebę odnowienia i wzmocnienia Grupy Wyszehradzkiej. Zapewnił, że Węgry będą krajem partnerskim dla Polski, Słowacji i Czech. – Aby Czwórka Wyszehradzka odzyskała swoją witalność, blask i wpływ w Unii Europejskiej – dodał.

Węgierski premier przyznał, że jest gotów rozszerzyć współpracę wyszehradzką o inne kraje. – Być może kraje skandynawskie, Austrię, Chorwację, Słowenię, Rumunię, albo o kraje Zachodnich Bałkanów, które jeszcze nie przyłączyły się do Unii Europejskiej – dodał. Jak podkreślił, „serce Europy bije w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Grupa Wyszehradzka to platforma współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Została zainicjowana na początku lat 90-tych (jeszcze przed rozpadem Czechosłowacji), jej zadaniem było pogłębianie współpracy zaangażowanych krajów w kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO.

Współpraca między państwami ją tworzącymi osłabła w ostatnich latach z powodu różnic w podejściu do spraw takich jak rosyjska wojna przeciw Ukrainie oraz postawa wobec samej Rosji. Na początku grudnia prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się na szczycie V4 w Ostrzyhomiu z prezydentami Węgier, Czech i Słowacji. Pierwotnie miał też rozmawiać w Budapeszcie z ówczesnym premierem Viktorem Orbanem, ale spotkanie zostało odwołane po wizycie premiera w Moskwie i jego rozmowach z Władimirem Putinem.

Źródło: PAP

Fot. Stringer/Anadolu via Getty Images
