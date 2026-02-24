Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 11:41

Prezes NBP: w ciągu dwóch lat inflacja będzie bliska celu

Adam Glapiński powiedział w czasie swojego wystąpienia podczas konferencji Forum Bankowe, że według marcowej projekcji NBP inflacja do końca 2026 r. i też w 2027 r. będzie blisko celu. Bank centralny opublikuje swój raport w przyszłym tygodniu.

„Zaprezentujemy nową projekcję i raport o inflacji. [...] Z niego wynika, że do końca roku, a nawet w przyszłym, inflacja będzie bliska celu NBP, na pewno w tym roku, a wzrost pozostanie cały czas solidny. Aby tak się stało, NBP musi prowadzić odpowiedzialną i rozważną, czasami trudną, politykę pieniężną” – powiedział prezes Glapiński.

Jak następnie przypomniał, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła od maja 2025 r. stopy procentowe o 175 pkt bazowych. „Niesamowicie dużo. [...] Nadal musimy wspólnie – banki i NBP – działać tak, by wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i utrwalać niską inflację” – dodał.

Przeczytaj również: Konsument nie zwalnia. Sprzedaż detaliczna wyraźnie powyżej prognoz

NBP przekaże zarys marcowej projekcji wraz z komunikatem podsumowującym decyzję RPP po kończącym się 4 marca posiedzeniu. Dokładny raport zostanie opublikowany najpewniej dzień później.

Według ostatniego raportu Głównego Urzędu Statystycznego inflacja konsumencka w styczniu 2026 r. wyniosła 2,2 proc., spadając tym samym poniżej celu NBP, który wynosi 2,5 proc., choć z możliwym czasowym odchyłem o 1 pkt proc. w górę lub dół.

Konsensus rynkowy zakłada, że wraz z hamującą tempem wzrostu cen i w oparciu o nową projekcję, która potwierdzi dalszy spadek inflacji, RPP zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych o 25 pb. Obecnie stopa referencyjna wynosi 4 proc.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński
Ekonomiści wskazali, że większość członków RPP może być nastawiona na obniżkę stóp procentowych. Fot. NBP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Meksyk na wojennej ścieżce z kartelami. Prof. Piotr Chomczyński: To nie koniec przemocy
Meksyk będzie – obok USA i Kanady – współgospodarzem tegorocznego Mundialu. Ale na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem święta futbolu, stał się areną innych walk – z kartelami narkotykowymi.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Komu potrzebne są zagraniczne biura handlowe PAIH? I dlaczego nie ma ich na kluczowych rynkach
Polska Agencja Inwestycji i Handlu rekomenduje polskim firmom ekspansję do 40 konkretnych krajów. Aż w 12 z nich nie ma Zagranicznych Biur Handlowych, które mają wspierać inwestycje polskiego biznesu. PAIH nie widzi w tym problemu i tłumaczy, że polskiemu biznesowi za granicą może pomagać z biura w Warszawie.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Autopay wjedzie na 50 obiecujących rynków. „Chcemy się rozwijać mocniej i szerzej, niż planowaliśmy"
Autopay buduje już pierwsze biura od São Paulo, przez Mediolan i Abu Dhabi, aż po Singapur. Chce konkurować niską marżą, szeroką ofertą i zatrudnianiem menedżerów dobrze znających lokalne rynki. – Będziemy ważnym graczem na rynku płatności nie tylko w Europie, ale na świecie – deklaruje Wojciech Murawski, co-CEO Autopaya.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (OPINIA)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gigantyczny kontrakt na tunel pod Odrą w cieniu nowych przepisów. Gülermak kwestionuje polsko-tureckie konsorcjum
Spór o największy kontrakt drogowy w historii będzie mieć finał w KIO. Wątpliwości dotyczą udziału w projekcie firm spoza UE. Pikanterii dodaje fakt, że stroną skarżącą jest spółka z siedzibą w Polsce należąca jednak do tureckiej grupy budowlanej. Po drugiej stronie jest zwycięzca – konsorcjum polskiej firmy, która ma partnera z Turcji.
24.02.2026