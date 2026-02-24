Prezes NBP: w ciągu dwóch lat inflacja będzie bliska celu

Adam Glapiński powiedział w czasie swojego wystąpienia podczas konferencji Forum Bankowe, że według marcowej projekcji NBP inflacja do końca 2026 r. i też w 2027 r. będzie blisko celu. Bank centralny opublikuje swój raport w przyszłym tygodniu.

„Zaprezentujemy nową projekcję i raport o inflacji. [...] Z niego wynika, że do końca roku, a nawet w przyszłym, inflacja będzie bliska celu NBP, na pewno w tym roku, a wzrost pozostanie cały czas solidny. Aby tak się stało, NBP musi prowadzić odpowiedzialną i rozważną, czasami trudną, politykę pieniężną” – powiedział prezes Glapiński.

Jak następnie przypomniał, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła od maja 2025 r. stopy procentowe o 175 pkt bazowych. „Niesamowicie dużo. [...] Nadal musimy wspólnie – banki i NBP – działać tak, by wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i utrwalać niską inflację” – dodał.

Przeczytaj również: Konsument nie zwalnia. Sprzedaż detaliczna wyraźnie powyżej prognoz

NBP przekaże zarys marcowej projekcji wraz z komunikatem podsumowującym decyzję RPP po kończącym się 4 marca posiedzeniu. Dokładny raport zostanie opublikowany najpewniej dzień później.

Według ostatniego raportu Głównego Urzędu Statystycznego inflacja konsumencka w styczniu 2026 r. wyniosła 2,2 proc., spadając tym samym poniżej celu NBP, który wynosi 2,5 proc., choć z możliwym czasowym odchyłem o 1 pkt proc. w górę lub dół.

Konsensus rynkowy zakłada, że wraz z hamującą tempem wzrostu cen i w oparciu o nową projekcję, która potwierdzi dalszy spadek inflacji, RPP zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych o 25 pb. Obecnie stopa referencyjna wynosi 4 proc.