Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
NEWSROOM XYZ
13.03.2026 07:13

Prezydent Emmanuel Macron: w Iraku zginął francuski żołnierz

W rejonie Irbilu w irackim Kurdystanie zginął francuski żołnierz, a kilku innych zostało rannych – ogłosił w nocy z czwartku na piątek prezydent Francji Emmanuel Macron. Wcześniej francuska armia informowała o sześciu rannych w wyniku uderzenia dronów.

Macron napisał na platformie X, że żołnierz „zginął za Francję podczas ataku w regionie Irbil w Iraku”. W imieniu narodu przekazał jego rodzinie i towarzyszom broni wyrazy troski i solidarności.

Gubernator Irbilu Omid Chosznaw informował wcześniej, że francuscy żołnierze ucierpieli w ataku przy użyciu dwóch dronów na bazę w Mala Kara, położoną około 40 kilometrów na południowy zachód od Irbilu.

Był to kolejny atak przy użyciu dronów na Kurdyjski Okręg Autonomiczny w Iraku. Do wcześniejszych uderzeń na bazy USA w tym regionie przyznały się proirańskie ugrupowania zbrojne działające pod nazwą Islamski Ruch Oporu w Iraku.

Prezydent Francji określił atak jako „niemożliwy do zaakceptowania”. Podkreślił, że siły francuskie są zaangażowane w walkę z Państwem Islamskim od 2015 roku. „Ich obecność w Iraku wpisuje się w ścisłe ramy walki przeciwko terroryzmowi. Wojna w Iranie nie może usprawiedliwiać takich ataków” – napisał.

Iran i sponsorowani przez niego bojownicy w regionie ostrzeliwują Izrael, statki handlowe w rejonie Zatoki Perskiej oraz bazy wojskowe i infrastrukturę cywilną w okolicznych państwach w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania Iranu.

W nocy ze środy na czwartek dwa drony uderzyły we włoską bazę wojskową w Irbilu. Nie ucierpiał żaden włoski żołnierz, ale minister obrony Guido Crosetto poinformował w czwartek o tymczasowym wycofaniu personelu z bazy.

Źródło: PAP

Emmanuel Macron
Prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał, że w ataku na bazię w irackim Kurdystanie zginął francuski żołnierz. Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych kont oszczędnościowych. Ranking XYZ (marzec 2026 r.)
Konta oszczędnościowe dają wysokie oprocentowanie, ale nie tylko. Wyróżniają się dużą elastycznością, bo umożliwiają wcześniejszą wypłatę pieniędzy z zachowaniem odsetek i kapitalizują je co miesiąc.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy samorządowcy są blisko ludzi? Raport: między urzędem a mieszkańcami wciąż jest duży dystans
Raport Fundacji Batorego pokazuje, że wskaźnik „codziennej demokracji lokalnej” w Polsce wynosi zaledwie 42 na 100 punktów. Najsłabiej oceniana jest otwartość urzędników na dialog z mieszkańcami, co sugeruje, że formalne przepisy o partycypacji obywatelskiej często nie przekładają się na realne zaangażowanie społeczności lokalnych.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Jak dostać zawału na służbie i nie otrzymać odszkodowania? Witamy w PSP Olecko
Strażak z Olecka po zawale, do którego doszło w czasie służby, musiał odejść z formacji. Walczy o odszkodowanie, wskazując, że kłopoty ze zdrowiem to wynik mobbingu. Ani jego macierzysta komenda, ani komenda wojewódzka nie stwierdziły jednak uchybień. Z kilkudziesięciu spraw wszczętych w Polsce ani jednak nie potwierdziła nieodpowiednich zachowań w PSP.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM i banki liderem wzrostów w WIG20. Dzień na GPW 10 marca 2026 r.
Wtorek przyniósł wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Warszawski parkiet, podobnie jak inne europejskie giełdy, z ulgą przyjął poniedziałkową deklarację prezydenta Donalda Trumpa o tym, że wojna z Iranem może być już bliska końca.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Dlaczego pozwy zbiorowe w Polsce nie działają. Jest pomysł na zmianę prawa
Czy nowe prawo o pozwach zbiorowych zyska ponadpartyjne poparcie? Zobacz, jakie zmiany są proponowane w ustawodawstwie.
11.03.2026