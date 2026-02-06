Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z premier Włoch. Rozmawiali o współpracy gospodarczej

Rząd Włoch poinformował w piątek po spotkaniu premierki Giorgii Meloni z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Mediolanie, że ich rozmowa dotyczyła m.in. znaczenia umacniania więzi transatlantyckich jako fundamentalnego filaru stabilności i bezpieczeństwa.

„Rozmowa potwierdziła doskonały stan relacji dwustronnych i solidność partnerstwa między Rzymem a Warszawą. W trakcie spotkania pogłębiono kwestię współpracy w obszarze gospodarczo-handlowym oraz omówiono perspektywy dalszego jej wzmocnienia w sektorze przemysłu obronnego” – przekazał włoski rząd w komunikacie po spotkaniu szefowej rządu z polskim prezydentem w siedzibie prefektury w Mediolanie.

Jak dodano, wśród omówionych tematów znalazły się „najważniejsze kwestie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego zaangażowania na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy”. Meloni i Nawrocki podkreślili też „strategiczne znaczenie umacniania więzi transatlantyckich jako fundamentalnego filaru stabilności i bezpieczeństwa w obliczu obecnych globalnych wyzwań” – dodał.

Kancelaria Prezydenta RP przekazała w komunikacie opublikowanym po spotkaniu, że rozmowa szefowej włoskiego rządu i Nawrockiego dotyczyła relacji dwustronnych, w tym „współpracy wojskowej, bieżących kwestii bezpieczeństwa oraz udziału Polski w pracach grupy G20”.

Prezydent przebywa we Włoszech w związku z inauguracją XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W piątek wieczorem weźmie on udział w ceremonii inauguracji igrzysk Mediolan-Cortina na stadionie San Siro.

Źródło: PAP