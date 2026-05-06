06.05.2026 13:27

Prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy o kryptoaktywach

Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów – podał szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.

– Prezydent złożył do marszałka Sejmu projekt prezydencki ustawy o kryptoaktywach. Projekt reguluje ten rynek. Można powiedzieć, że zasadza się na trzech filarach. Kolejność jest tutaj absolutnie kluczowa – powiedział o projekcie szef Kancelarii Prezydenta na konferencji prasowej.

– Pierwszy i najważniejszy filar to ochrona konsumentów i inwestorów. Drugi filar to kwestia realnego i skutecznego nadzoru państwa. Trzeci filar to zabezpieczenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców, którzy działają w ramach rynku kryptoaktywów – podał Bogucki.

Projekt prezydencki jest „projektem kompromisowym" – stwierdził Bogucki.

– Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta – dodał.

Rząd przygotował kolejny projekt. Zakłada ostrzejsze kary

W środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o rynku kryptoaktywów przygotowany przez Ministerstwo Finansów. To trzeci rządowy projekt w tej sprawie. Poprzednie dwa po uchwaleniu przez Sejm zostały zawetowane przez prezydenta Nawrockiego.

Sejm po raz pierwszy uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów pod koniec września 2025 r. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę 1 grudnia 2025 r., uzasadniając, że wprowadzone regulacje są nadmierne i zagrażają wolnościom obywatelskim.

Sejm ponownie uchwalił ustawę o kryptoaktywach, w niemal niezmienionym brzmieniu, 18 grudnia 2025 r. Ta ustawa również została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego 12 lutego 2026 r. Weta nie udało się odrzucić Sejmowi. Głosowanie w tej sprawie przeprowadzono 17 kwietnia 2026 r.

Strona prezydencka argumentowała weto m.in. tym, że proponowane rozwiązania są nadmiarowe i nie uwzględniono w nich proponowanych w czasie prac legislacyjnych poprawek.

Jak informowali premier Donald Tusk oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, najnowszy projekt różni się od poprzednich głównie ostrzejszymi karami dla osób, które popełniają oszustwa na rynku kryptoaktywów.

Źródło: PAP/XYZ

Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów – podał szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Fot. PAP/Paweł Supernak
