Prezydent Karol Nawrocki zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Rzecznik prezydenta poinformował, że głowa państwa zwołała posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego. Na agendzie są pożyczka na program SAFE, Rada Pokoju oraz „wschodnie kontakty” marszałka sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Rzecznik poinformował, że na agendzie będą trzy tematy. To zaciągnięta przez rząd pożyczka na realizację programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz „podjęte działania mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się 11 lutego (środa) o godzinie 14:00.

Omówione zostaną trzy tematy:

- Pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE;

- Zaproszenie Polski do Rady Pokoju;

Rzecznikowi rządu może chodzić o informacje opublikowane w poprzednim tygodniu w Telewizje Republika. Według doniesień tego medium, marszałek „nigdy nie został dokładnie prześwietlony przez służby" oraz nie złożył ankiety bezpieczeństwa wymaganej do członkostwa w sejmowej komisji do spraw służb specjalnych i mimo to w niej uczestniczył. Według telewizji w otoczeniu Włodzimierza Czarzastego funkcjonuje „tajemnicza Rosjanka” z polskim paszportem, która ma być powiązana z rosyjskim Sbierbankiem.

Kancelaria Sejmu: marszałek jest pod stałą ochroną kontrwywiadowczą

„Marszałek Sejmu objęty jest stałą, pełną ochroną kontrwywiadowczą i ma dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli. [...] Gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie, to odpowiednie służby już dawno by zareagowały” – odpowiedziała Kancelaria Sejmu.

Biuro dodało, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego „nie zastępuje służb, a te nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości”.

Radę Bezpieczeństwa Narodowego tworzą prezydent, premier, marszałkowie sejmu i senatu, szefowie MON, MSZ i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, przewodniczący partii tworzących klub lub koło w sejmie, a także szefowie kancelarii prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz inne, zaproszone przez prezydenta osoby.

