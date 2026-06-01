Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
01.06.2026 15:58

Prezydent mianował generała Ireneusza Nowaka na nowego Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Prezydent Karol Nawrocki mianował gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – przekazał szef BBN. Zastąpi generała Macieja Klisza.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca 2026 r. gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych” – napisał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki w poniedziałek na X.

Ireneusz Nowak, dotąd zastępca Dowódcy Generalnego RSZ, zastąpi generała Macieja Klisza, który stoi na czele DORSZ od 2023 r.

Według informacji MON i Sztabu Generalnego z lutego, w lipcu polski generał ma objąć prestiżową funkcję szefa sztabu połączonego dowództwa NATO – JFC Brunssum w Holandii. Prawdopodobnie to właśnie generał Maciej Klisz trafi na to stanowisko.

We wtorek w Pałacu Prezydenckim ma odbyć się uroczystość, podczas której Karol Nawrocki wręczy generałowi akt mianowania.

Dowódca Operacyjny RSZ to – obok Dowódcy Generalnego RSZ i Szefa Sztabu Generalnego WP – jeden z trzech najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim. Dowodzi m.in. siłami ochraniającymi wschodnią granicę, polską przestrzeń powietrzną, a także operacjami na Bałtyku czy polskimi kontyngentami za granicą.

Źródło: PAP, XYZ

