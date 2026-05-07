Prezydent Nawrocki chce referendum w sprawie polityki klimatycznej

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, ze składa wniosek o referendum w sprawie realizacji przez Polskę polityki klimatycznej UE.

Pytanie w referendum ma brzmieć: „Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Referendum ma zostać przeprowadzone 27 września 2026 r. – wynika z uzasadnieniu wniosku prezydenta.

Informację o wniosku o referendum prezydent podał w oświadczeniu opublikowanym na portalu X. „Zwracam się dziś do państwa w sprawie, która dotyczy codziennego życia milionów polskich rodzin, polskich przedsiębiorców, polskich rolników, dotyczy każdego z nas. Rosnące koszty energii, wyższe ceny żywności, zwiększone obciążenia dla przedsiębiorców i rolników to konkretne wyzwania, z którymi mierzymy się w Polsce na co dzień. Efektem są wyższe rachunki za energię w naszych domach, ale też poważne obciążenia dla rozwoju gospodarczego Polski i UE" – stwierdził w oświadczeniu prezydent.

Jak wskazano w uzasadnieniu, celem referendum ma być „umożliwienie obywatelom zajęcie stanowiska w sprawach problemowych o istotnym znaczeniu dla państwa i niezwykle ważnych ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia. Potrzebne jest bowiem poznanie zdania obywateli w tak istotnych sprawach jak wpływ polityki klimatycznej realizowanej przez rząd na wzrost kosztów życia milionów obywateli, warunków funkcjonowania polskiego przemysłu, rolnictwa, przedsiębiorstw, bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także kierunków i metod prowadzenia dalszej polskiej polityki w tym zakresie".

Karol Nawrocki w swoim oświadczeniu przypomniał, że 13 lutego 2025 r., jeszcze jako kandydat na prezydenta, podpisał porozumienie z NSZZ „Solidarność", w którym zadeklarował, że podejmie działania „hamujące negatywne skutki wynikające z polityki europejskiego Zielonego Ładu". W porozumieniu zobowiązał się także do złożenia wniosku o referendum w sprawie implementacji założeń polityki klimatycznej UE.

Prezydent może zarządzić referendum za zgodą Senatu

Zgodnie z konstytucją prezydent może zarządzić referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa za zgodą Senatu. Senat musi zgodzić się na organizację referendum w głosowaniu. Wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

Po tym, jak prezydent przekaże Senatowi projekt o zarządzeniu referendum, izba wyższa parlamentu musi podjąć uchwałę w tej sprawie w ciągu 14 dni.