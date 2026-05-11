Prezydent Nawrocki jedzie do Rumunii na szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki

We wtorek prezydent Karol Nawrocki uda się do Bukaresztu, gdzie weźmie udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO. W szczycie mają także uczestniczyć m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Bukareszteńska Dziewiątka to format zrzeszający dziewięć państw wschodniej flanki NATO: Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię. Jego celem jest współpraca i koordynacja stanowisk państw w Sojuszu Północnoatlantyckim; szczyty B9 odbywają się np. przed szczytami Sojuszu. Tegoroczny szczyt B9 odbędzie się w środę w Bukareszcie, zaś szczyt NATO w Ankarze w dniach 7-8 lipca.

Tegoroczny szczyt będzie pierwszym, w którym jako prezydent RP weźmie udział Karol Nawrocki; do tej pory Polskę na tych spotkaniach reprezentował prezydent Andrzej Duda, który w 2015 r. wraz z ówczesnym rumuńskim prezydentem Klausem Iohannisem zainaugurował format B9.

Czytaj również: Zaskakujący projekt w sprawie kryptoaktywów. PiS chce całkowitego zakazu

W marcu, po wizycie prezydenta Nicusora Dana w Warszawie, Nawrocki zapowiedział, że na tegorocznym szczycie B9 do formatu mają zostać zaproszone państwa skandynawskie. Swój udział w szczycie zapowiedział m.in. prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Pierwszy z trzech dni wizyty polskiego prezydenta w Bukareszcie przeznaczony jest - jak wynika z programu prasowego - na spotkanie bilateralne z prezydentem Nicusorem Danem; w planach jest m.in. spotkanie w cztery oczy, rozmowy plenarne oraz wspólne spotkaniu obu prezydentów z mediami.

Szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki odbędzie się w środę; prezydenci Dan i Nawrocki wspólnie powitają delegacje z pozostałych państw, a następnie otworzą obrady plenarne. Na szczycie spodziewana jest m.in. obecność sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Po południu w planach jest konferencja prasowa Nawrockiego, Dana i Ruttego.

Z kolei w czwartek - jak wynika z programu - w planach jest m.in. udział polskiego prezydenta w polowej mszy św. w Timiu de Sus - położonej w Karpatach (niedaleko Braszowa) wiosce, gdzie polscy żołnierze internowani w Rumunii po klęsce kampanii wrześniowej postawili w 1940 roku ołtarz leśny. Ołtarz został wyremontowany w 2022 roku z zaangażowaniem m.in. polskiej ambasady w Bukareszcie, a także stacjonujących w Rumunii żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Źródło: PAP