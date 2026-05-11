Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.05.2026
11.05.2026 19:32

Prezydent Nawrocki jedzie do Rumunii na szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki

We wtorek prezydent Karol Nawrocki uda się do Bukaresztu, gdzie weźmie udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO. W szczycie mają także uczestniczyć m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Bukareszteńska Dziewiątka to format zrzeszający dziewięć państw wschodniej flanki NATO: Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię. Jego celem jest współpraca i koordynacja stanowisk państw w Sojuszu Północnoatlantyckim; szczyty B9 odbywają się np. przed szczytami Sojuszu. Tegoroczny szczyt B9 odbędzie się w środę w Bukareszcie, zaś szczyt NATO w Ankarze w dniach 7-8 lipca.

Tegoroczny szczyt będzie pierwszym, w którym jako prezydent RP weźmie udział Karol Nawrocki; do tej pory Polskę na tych spotkaniach reprezentował prezydent Andrzej Duda, który w 2015 r. wraz z ówczesnym rumuńskim prezydentem Klausem Iohannisem zainaugurował format B9.

W marcu, po wizycie prezydenta Nicusora Dana w Warszawie, Nawrocki zapowiedział, że na tegorocznym szczycie B9 do formatu mają zostać zaproszone państwa skandynawskie. Swój udział w szczycie zapowiedział m.in. prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Pierwszy z trzech dni wizyty polskiego prezydenta w Bukareszcie przeznaczony jest - jak wynika z programu prasowego - na spotkanie bilateralne z prezydentem Nicusorem Danem; w planach jest m.in. spotkanie w cztery oczy, rozmowy plenarne oraz wspólne spotkaniu obu prezydentów z mediami.

Szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki odbędzie się w środę; prezydenci Dan i Nawrocki wspólnie powitają delegacje z pozostałych państw, a następnie otworzą obrady plenarne. Na szczycie spodziewana jest m.in. obecność sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Po południu w planach jest konferencja prasowa Nawrockiego, Dana i Ruttego.

Z kolei w czwartek - jak wynika z programu - w planach jest m.in. udział polskiego prezydenta w polowej mszy św. w Timiu de Sus - położonej w Karpatach (niedaleko Braszowa) wiosce, gdzie polscy żołnierze internowani w Rumunii po klęsce kampanii wrześniowej postawili w 1940 roku ołtarz leśny. Ołtarz został wyremontowany w 2022 roku z zaangażowaniem m.in. polskiej ambasady w Bukareszcie, a także stacjonujących w Rumunii żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Źródło: PAP

Realne dochody Polaków mogą wyraźnie wyhamować
Prezydent Polski Karol Nawrocki oraz prezydent Rumunii Nicusor Dan
Prezydent RP Karol Nawrocki (L) oraz prezydent Rumunii Nicusor Dan (P) podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Fot. PAP/Marcin Obara
