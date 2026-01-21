Prezydent Nawrocki na szczycie w Davos: USA są najważniejszym polskim sojusznikiem

Prezydent Karol Nawrocki mówił na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że USA to najważniejszy polski sojusznik. Dodał też, że NATO jest stabilne.

– „Napięcia wokół Grenlandii nie oznaczają, że zapomnieliśmy o wojnie Rosji przeciw Ukrainie” – mówił podczas panelu o europejskiej obronności w Davos Nawrocki. Jednocześnie prezydent nie obawia się, że sprawa amerykańskich nacisków na Europę ws. Grenlandii zmieni sposób, w jaki świat patrzy na wojnę w Ukrainie. To jest bowiem – jak stwierdził – najważniejsza kwestia zarówno dla Polski, jak i wschodniej flanki NATO. – „Wciąż czujemy zagrożenie ze strony Rosji, jesteśmy w środku wojny hybrydowej” – przypomniał.

Sprawa Grenlandii przesłoniła bowiem ostatnio stosunki transatlantyckie. Donald Trump robi wszystko, by zmusić Danię do przekazania kontroli nad wyspą, nawet wbrew woli jej mieszkańców. M.in. zagroził krajom wspierającym Danię, takim jak Francja, Wielka Brytania, Holandia czy Niemcy, cłami w wysokości 10 proc. Miałyby one wejść w życie 1 lutego i wzrosnąć od 1 czerwca do 25 proc.

Unia Europejska rozważa więc, czy nie odpowiedzieć w podobny sposób i nie wprowadzić ceł na amerykańskie produkty oraz podnieść podatki na koncerny technologiczne z USA. Najgłośniej o koniecznej reakcji na żądania Trumpa mówi prezydent Francji, Emmanuel Macron.