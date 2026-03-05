Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 14:44

Prezydent Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Rumunii. Rozmawiali o NATO

W maju na szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki będziemy dążyć do tego, aby wysłać oficjalne zaproszenie do państw skandynawskich, aby stały się częścią tego formatu – przekazał w czwartek prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Rumunii Nicusorem Danem.

W czwartek oficjalną wizytę w Polsce składa prezydent Rumunii Nicusor Dan i pierwsza dama Mirabela Gradinaru. Rumuńska para prezydencka została powitana na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonkę Martę Nawrocką, a następnie odbyło się spotkanie prezydentów.

Nawrocki podkreślił na wspólnej konferencji prasowej, że rozmowa z rumuńskim przywódcą dotyczyła trzech najważniejszych fundamentów bezpieczeństwa łączących Polskę i Rumunię. – To przede wszystkim Sojusz Północnoatlantycki, któremu poświęciliśmy wiele czasu w kwestiach gospodarczych i celnych – zaznaczył prezydent.

Jak dodał, spora część rozmowy poświęcona była współpracy Polski i Rumunii ze Stanami Zjednoczonymi. – Cieszę się, że tutaj z panem prezydentem jesteśmy przekonani o tym, że zarówno obecność wojsk amerykańskich w Polsce i w Rumunii jak i współpraca militarna, współpraca w zakresie bezpieczeństwa jest interesem zarówno Polski i Rumunii – powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że duża część rozmowy dotyczyła także dwóch istotnych formatów takich jak Inicjatywa Trójmorza oraz Bukaresztańska Dziewiątka. Przekazał, że w maju odbędzie się szczyt Grupy Bukaresztańskiej Dziewiątki.

– Bardzo się cieszę, że dzisiaj w panu prezydencie Danie znalazłem partnera. Będziemy dążyć do tego, aby na szczycie w Bukareszcie w maju wysłać oficjalne zaproszenie do państw skandynawskich, aby stały się częścią Bukaresztańskiej Dziewiątki – oświadczył prezydent.

Prezydent Rumunii o współpracy z Polską. "Łączą nasz długie i przyjacielskie stosunki"

Prezydent Rumunii Nicusor Dan w swoim wystąpieniu przypomniał, że oba kraje mają „długie, przyjacielskie stosunki”. Jako przykład podał partnerstwo strategiczne podpisane w 2009 roku. Przypomniał, że Polska i Rumunia współpracują w ramach Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, oba kraje współtworzą wschodnią flankę NATO.

– Te wszystkie rzeczy nas zbliżają. Pierwsze, o czym rozmawialiśmy, to bezpieczeństwo, bo żyjemy w kontekście skomplikowanym globalnie i (...) ta współpraca w zakresie bezpieczeństwa jest konkretna, co oznacza, że Polska ma swoich żołnierzy w Rumunii, a Rumunia ma swoje wojska w Polsce – zaznaczył Dan.

– Rozmawialiśmy o współpracy, bo Morze Czarne jest ważnym morzem dla bezpieczeństwa Rumunii, tak samo jak Bałtyk jest ważnym morzem dla bezpieczeństwa Polski. Rozmawialiśmy o możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w tym zakresie. Rozmawialiśmy o naszych przemysłach obronnych i o możliwościach; rozmawialiśmy o możliwości współpracy w zakupach wspólnych w ramach programu SAFE i również o wspólnej produkcji uzbrojenia – powiedział Nicusor Dan.

Według Nicusora Dana, rozmowa z Karolem Nawrockim dotyczyła też polskiego wsparcia dla Rumunii, która chce dołączyć do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także sytuacji na Ukrainie i w Republice Mołdawii. Dan zapowiedział, że jeszcze w czwartek obaj z prezydentem RP będą uczestniczyli w forum gospodarczym z udziałem firm z Polski i Rumunii. – Była to rozmowa, która wzmocniła nasze partnerstwo i doprowadzi do wspólnego zachowania w różnych tematach – powiedział.

Źródło: PAP

Prezydent Polski Karol Nawrocki oraz prezydent Rumunii Nicusor Dan
Warszawa, 05.03.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki (L) oraz prezydent Rumunii Nicusor Dan (P) podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Fot. PAP/Marcin Obara
